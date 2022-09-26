https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/zaregistrirovany-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-sobraniya-v-gagre-1041713253.html

Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания в Гагре

Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания в Гагре

Регистрация кандидатов в депутаты Собрания проходит с 25 сентября до 5 октября. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

абхазия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Избирательная комиссия Гагрского района зарегистрировала три инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания.Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 и №15 (село Псахара и Гагра) на 15 октября 2022 года.В администрации района уточнили, что выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов Собрания.

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