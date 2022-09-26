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Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания в Гагре
Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания в Гагре
Регистрация кандидатов в депутаты Собрания проходит с 25 сентября до 5 октября. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T12:05+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Избирательная комиссия Гагрского района зарегистрировала три инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания.Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 и №15 (село Псахара и Гагра) на 15 октября 2022 года.В администрации района уточнили, что выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов Собрания.
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гагрский район, абхазия
Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания в Гагре
12:05 26.09.2022 (обновлено: 12:50 26.09.2022)
Регистрация кандидатов в депутаты Собрания проходит с 25 сентября до 5 октября.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Избирательная комиссия Гагрского района зарегистрировала три инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Собрания.
По избирательному округу №15 (село Псахара) - Ахра Барциц и Сатбеи Багателия.
По избирательному округу №9 (Гагра) - Эдуард Харазия.
Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 и №15 (село Псахара и Гагра) на 15 октября 2022 года.
В администрации района уточнили, что выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов Собрания.