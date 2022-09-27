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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума
Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T11:20+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем освобождения Сухума. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.Президент пожелал соотечественникам мира и благополучия, а столице - процветания.
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абхазия, аслан бжания, новости
абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума
11:20 27.09.2022 (обновлено: 11:24 27.09.2022)
Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем освобождения Сухума. Поздравление опубликовано
на сайте главы государства.
"Эта дата занимает особое место в наших сердцах. Подвиг освободителей бессмертен. Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности сегодня Абхазия идет по пути развития как независимое государство," - говорится в поздравлении.
Президент пожелал соотечественникам мира и благополучия, а столице - процветания.