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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем освобождения Сухума

Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем освобождения Сухума. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.Президент пожелал соотечественникам мира и благополучия, а столице - процветания.

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