https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/avidzba-o-pobede-abkhazii-v-1993-godu-gruziny-voevali-za-edinuyu-gruziyu-a-my-za-rodinu-1041750203.html
Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы - за родину
Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы - за родину
О том, как Сухум освобождали от грузинских войск, в эфире радио Sputnik рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, замдекана истфака... 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T16:10+0300
2022-09-27T16:10+0300
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Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы за родину
Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы за родину
27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена от оккупационных войск Госсовета Грузии. В этот день 29 лет назад абхазские войска вышли к центру Сухума, а в 15:30 минут абхазский флаг уже развевался над зданием Совмина. В ходе операции по освобождению Сухума был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. О значении этого события в ходе войны и о нынешних взаимоотношениях с Абхазии с соседней страной в эфире радио Sputnik рассказал заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авидзба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, грузия, аудио
Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы - за родину
16:10 27.09.2022 (обновлено: 16:42 27.09.2022)
О том, как Сухум освобождали от грузинских войск, в эфире радио Sputnik рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, замдекана истфака Абхазского госуниверситета Виктор Авидзба.
27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена от оккупационных войск Госсовета Грузии. В этот день 29 лет назад абхазские войска вышли к центру Сухума, а в 15:30 минут абхазский флаг уже развевался над зданием Совмина.
В ходе операции по освобождению Сухума был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.
О значении этого события в ходе войны и о нынешних взаимоотношениях с Абхазии с соседней страной в эфире радио Sputnik рассказал заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авидзба.
"Мы все верили, что победа будет. Несмотря на неудачные наступления в течение года, у нас не было упаднических настроений. Мы с самого начала верили, мы не могли отдать свою родину. Грузины воевали за единую Грузию, а мы воевали за свою родину, поэтому делали все возможное. Мы не сомневались, поэтому как думали, так и получилось - освободили столицу. И дошли до Ингура", - отметил ветеран войны.
Подробности слушайте в аудиофайле
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