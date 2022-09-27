https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/avidzba-o-pobede-abkhazii-v-1993-godu-gruziny-voevali-za-edinuyu-gruziyu-a-my-za-rodinu-1041750203.html

Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы - за родину

Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы - за родину

О том, как Сухум освобождали от грузинских войск, в эфире радио Sputnik рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, замдекана истфака... 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T16:10+0300

2022-09-27T16:10+0300

2022-09-27T16:42+0300

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Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы за родину Авидзба о победе Абхазии в 1993 году: грузины воевали за единую Грузию, а мы за родину

27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена от оккупационных войск Госсовета Грузии. В этот день 29 лет назад абхазские войска вышли к центру Сухума, а в 15:30 минут абхазский флаг уже развевался над зданием Совмина. В ходе операции по освобождению Сухума был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. О значении этого события в ходе войны и о нынешних взаимоотношениях с Абхазии с соседней страной в эфире радио Sputnik рассказал заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авидзба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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