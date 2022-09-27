https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/bolee-450-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-dve-nedeli-1041757137.html
Более 450 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за две недели
Более 450 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за две недели
Всего на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 17 человек, одна пациентка скончалась. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T20:41+0300
2022-09-27T20:41+0300
2022-09-27T20:41+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. С 14 по 27 сентября на территории Абхазии выявлено 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав республики. За это время от болезни скончалась одна пациентка Гудаутского ковидного госпиталя - 67-летняя женщина.Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии — 57814, зарегистрировано 694 летальных случая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/v-ozhidanii-virusa-kh-voz-nachala-podgotovku-k-sleduyuschey-pandemii-1041698495.html
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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 450 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за две недели
Всего на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 17 человек, одна пациентка скончалась.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
С 14 по 27 сентября на территории Абхазии выявлено 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает
Минздрав республики.
За это время от болезни скончалась одна пациентка Гудаутского ковидного госпиталя - 67-летняя женщина.
Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии — 57814, зарегистрировано 694 летальных случая.