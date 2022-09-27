https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lomiya-o-b-osvobozhdenii-sukhuma-ot-gruzinskikh-voysk-azarta-bylo-khot-otbavlyay-no-ustali-1041720949.html
Ломия об освобождении Сухума от грузинских войск: азарта было хоть отбавляй, но устали
Ломия об освобождении Сухума от грузинских войск: азарта было хоть отбавляй, но устали
В День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии в 1993 году о том, как это было рассказал непосредственный участник боев Алексей Ломия. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T09:37+0300
2022-09-27T09:37+0300
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Ломия о победе над Грузией:
Ломия о победе над Грузией:
27 сентября – День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Воспоминаниями о том непростом периоде абхазской истории поделится ветеран войны, кавалер Ордена Леона Алексей Ломия.Говоря о современных вызовах, которые кидают Абхазии, Ломия отметил, что обыкновенный солдат сегодня нужен меньше, чем "ботаник" в очках, который будет сидеть за пультом и управлять дроном. При этом, Ломия считает, что патриотизм присущ и нынешней молодежи Абхазии. О деталях военной операции по освобождению Сухума от войск госсовета Грузии, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, сухум, аудио
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, сухум, аудио
Ломия об освобождении Сухума от грузинских войск: азарта было хоть отбавляй, но устали
09:37 27.09.2022 (обновлено: 09:59 27.09.2022)
В День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии в 1993 году о том, как это было рассказал непосредственный участник боев Алексей Ломия.
27 сентября – День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Воспоминаниями о том непростом периоде абхазской истории поделится ветеран войны, кавалер Ордена Леона Алексей Ломия.
"Азарта было хоть отбавляй, но реальная человеческая усталость была... Мы за военный период стали совершенно другими людьми, набрались венного опыта. У нас уже была отличная экипировка. Пленный, который был у нас, решил, что мы спецназ. А мы никакой не спецназ, мы обыкновенные ополченцы, сухумчане", - рассказал Ломия.
Говоря о современных вызовах, которые кидают Абхазии, Ломия отметил, что обыкновенный солдат сегодня нужен меньше, чем "ботаник" в очках, который будет сидеть за пультом и управлять дроном. При этом, Ломия считает, что патриотизм присущ и нынешней молодежи Абхазии.
О деталях военной операции по освобождению Сухума от войск госсовета Грузии, слушайте в аудиофайле
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