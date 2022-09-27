https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lomiya-o-b-osvobozhdenii-sukhuma-ot-gruzinskikh-voysk-azarta-bylo-khot-otbavlyay-no-ustali-1041720949.html

Ломия об освобождении Сухума от грузинских войск: азарта было хоть отбавляй, но устали

Ломия об освобождении Сухума от грузинских войск: азарта было хоть отбавляй, но устали

В День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии в 1993 году о том, как это было рассказал непосредственный участник боев Алексей Ломия. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T09:37+0300

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Ломия о победе над Грузией: Ломия о победе над Грузией:

27 сентября – День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Воспоминаниями о том непростом периоде абхазской истории поделится ветеран войны, кавалер Ордена Леона Алексей Ломия.Говоря о современных вызовах, которые кидают Абхазии, Ломия отметил, что обыкновенный солдат сегодня нужен меньше, чем "ботаник" в очках, который будет сидеть за пультом и управлять дроном. При этом, Ломия считает, что патриотизм присущ и нынешней молодежи Абхазии. О деталях военной операции по освобождению Сухума от войск госсовета Грузии, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, сухум, аудио