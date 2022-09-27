https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lovit-moment-luchshie-fotografii-s-konkursa-imeni-stenina-1041745264.html

Ловить момент: лучшие фотографии с конкурса имени Стенина

Ловить момент: лучшие фотографии с конкурса имени Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и... 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T18:02+0300

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фото

мультимедиа

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Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В этом году в конкурсе участвовали фотографы из 14 стран, в том числе Ирана, Китая, Италии и Испании, Бангладеш, Филиппин, США. Они ловили в объективы самые важные моменты, с которыми столкнулись за год - протесты, столкновения, опасные стихийные явления.

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2022

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