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https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lovit-moment-luchshie-fotografii-s-konkursa-imeni-stenina-1041745264.html
Ловить момент: лучшие фотографии с конкурса имени Стенина
Ловить момент: лучшие фотографии с конкурса имени Стенина
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и... 27.09.2022, Sputnik Абхазия
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Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В этом году в конкурсе участвовали фотографы из 14 стран, в том числе Ирана, Китая, Италии и Испании, Бангладеш, Филиппин, США. Они ловили в объективы самые важные моменты, с которыми столкнулись за год - протесты, столкновения, опасные стихийные явления.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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фото , фото, мультимедиа
фото , фото, мультимедиа

Ловить момент: лучшие фотографии с конкурса имени Стенина

18:02 27.09.2022
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НовостиTelegram
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В этом году в конкурсе участвовали фотографы из 14 стран, в том числе Ирана, Китая, Италии и Испании, Бангладеш, Филиппин, США. Они ловили в объективы самые важные моменты, с которыми столкнулись за год - протесты, столкновения, опасные стихийные явления.
© Foto / Esteban Biba

На снимке "Стена щитов" гватемальский фотограф Эстебан Биба запечатлел мигрантов из Гондураса, которые пытались переправиться в США через Гватемалу, спасаясь от последствий разрушительных ураганов Эта и Йота.

На снимке &quot;Стена щитов&quot; гватемальский фотограф Эстебан Биба запечатлел мигрантов из Гондураса, которые пытались переправиться в США через Гватемалу, спасаясь от последствий разрушительных ураганов Эта и Йота. - Sputnik Абхазия
1/12
© Foto / Esteban Biba

На снимке "Стена щитов" гватемальский фотограф Эстебан Биба запечатлел мигрантов из Гондураса, которые пытались переправиться в США через Гватемалу, спасаясь от последствий разрушительных ураганов Эта и Йота.

© Foto / Mostafa Bassim

"Штурм Капитолия" Мустафы Бассима - сторонники Дональда Трампа штурмуют здание, протестуя против итогов президентских выборов 2020 года.

&quot;Штурм Капитолия&quot; Мустафы Бассима - сторонники Дональда Трампа штурмуют здание, протестуя против итогов президентских выборов 2020 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Mostafa Bassim

"Штурм Капитолия" Мустафы Бассима - сторонники Дональда Трампа штурмуют здание, протестуя против итогов президентских выборов 2020 года.

© Foto / CHANDAN KHANNA

Индийский фотограф Чандан Ханна снял кинотеатр "Легион" в Мэйфилде через шесть дней после торнадо, унесшего жизни десятков людей и оставившего тысячи семей без рождественских праздников.

Индийский фотограф Чандан Ханна снял кинотеатр &quot;Легион&quot; в Мэйфилде через шесть дней после торнадо, унесшего жизни десятков людей и оставившего тысячи семей без рождественских праздников. - Sputnik Абхазия
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© Foto / CHANDAN KHANNA

Индийский фотограф Чандан Ханна снял кинотеатр "Легион" в Мэйфилде через шесть дней после торнадо, унесшего жизни десятков людей и оставившего тысячи семей без рождественских праздников.

© Foto / Шагхае Шаянкха

На фото девушки-фотографа из Ирана Шагхае Шаянкха "Тайные мечты" женщины в паранджах идут за своей мечтой, несмотря на все ограничения.

На фото девушки-фотографа из Ирана Шагхае Шаянкха &quot;Тайные мечты&quot; женщины в паранджах идут за своей мечтой, несмотря на все ограничения. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Шагхае Шаянкха

На фото девушки-фотографа из Ирана Шагхае Шаянкха "Тайные мечты" женщины в паранджах идут за своей мечтой, несмотря на все ограничения.

© Foto / Цзяньфэй Хи

"Танец снежного дракона" китайского фотографа Цзяньфэя Се - красочное представление, устроенное физкультурниками на снегу.

&quot;Танец снежного дракона&quot; китайского фотографа Цзяньфэя Се - красочное представление, устроенное физкультурниками на снегу. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Цзяньфэй Хи

"Танец снежного дракона" китайского фотографа Цзяньфэя Се - красочное представление, устроенное физкультурниками на снегу.

© Foto / Edgar Breshchanov

На фото "Человек, который изменил всё" Эдгар Брещанов запечатлел футболиста Патсона Даку, забившего все голы за "Лестер" в игре со "Спартаком".

На фото &quot;Человек, который изменил всё&quot; Эдгар Брещанов запечатлел футболиста Патсона Даку, забившего все голы за &quot;Лестер&quot; в игре со &quot;Спартаком&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Edgar Breshchanov

На фото "Человек, который изменил всё" Эдгар Брещанов запечатлел футболиста Патсона Даку, забившего все голы за "Лестер" в игре со "Спартаком".

© Foto / Евгений Коноплёв

Евгений Коноплев на фото "Костоломы" снял древнюю бурятскую забаву "hэер шаалган", во время которой игроки ломают ребром ладони говяжью или верблюжью кость.

Евгений Коноплев на фото &quot;Костоломы&quot; снял древнюю бурятскую забаву &quot;hэер шаалган&quot;, во время которой игроки ломают ребром ладони говяжью или верблюжью кость. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Евгений Коноплёв

Евгений Коноплев на фото "Костоломы" снял древнюю бурятскую забаву "hэер шаалган", во время которой игроки ломают ребром ладони говяжью или верблюжью кость.

© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн

Мухаммад Амдан Хоссейн из Бангладеш представил на суд зрителей снимок, на котором люди отмечают религиозный праздник Картик Брати.

Мухаммад Амдан Хоссейн из Бангладеш представил на суд зрителей снимок, на котором люди отмечают религиозный праздник Картик Брати. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн

Мухаммад Амдан Хоссейн из Бангладеш представил на суд зрителей снимок, на котором люди отмечают религиозный праздник Картик Брати.

© Foto / Alessandro Cinque

"Альпакерос" Алессандро Чинкве - портрет 35-летней женщины, семья которой в течение трех поколений занимается выращиванием альпак в перуанских Андах.

&quot;Альпакерос&quot; Алессандро Чинкве - портрет 35-летней женщины, семья которой в течение трех поколений занимается выращиванием альпак в перуанских Андах. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Alessandro Cinque

"Альпакерос" Алессандро Чинкве - портрет 35-летней женщины, семья которой в течение трех поколений занимается выращиванием альпак в перуанских Андах.

© Foto / Эрджин Эртюрк

На фото "Сильные крылья, ноги из стали" турецкий фотограф Эрджин Эртюрк снял футбольный матч, в котором принимали участие спортсмены с ампутированными конечностями.

На фото &quot;Сильные крылья, ноги из стали&quot; турецкий фотограф Эрджин Эртюрк снял футбольный матч, в котором принимали участие спортсмены с ампутированными конечностями. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Эрджин Эртюрк

На фото "Сильные крылья, ноги из стали" турецкий фотограф Эрджин Эртюрк снял футбольный матч, в котором принимали участие спортсмены с ампутированными конечностями.

© Foto / Giacomo d`Orlando

"Сад Немо" - итальянец Джакомо д'Орландо сфотографировал первый в мире комплекс подводных теплиц в районе итальянской деревушки Ноли.

&quot;Сад Немо&quot; - итальянец Джакомо д&#x27;Орландо сфотографировал первый в мире комплекс подводных теплиц в районе итальянской деревушки Ноли. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Giacomo d`Orlando

"Сад Немо" - итальянец Джакомо д'Орландо сфотографировал первый в мире комплекс подводных теплиц в районе итальянской деревушки Ноли.

© Foto / Абдул Момин

"Сборщицы перца" Абдула Момина - наемные работницы по старинке вручную собирают и сортируют стручки красного перца чили.

&quot;Сборщицы перца&quot; Абдула Момина - наемные работницы по старинке вручную собирают и сортируют стручки красного перца чили. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Абдул Момин

"Сборщицы перца" Абдула Момина - наемные работницы по старинке вручную собирают и сортируют стручки красного перца чили.

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