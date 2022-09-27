Ловить момент: лучшие фотографии с конкурса имени Стенина
На снимке "Стена щитов" гватемальский фотограф Эстебан Биба запечатлел мигрантов из Гондураса, которые пытались переправиться в США через Гватемалу, спасаясь от последствий разрушительных ураганов Эта и Йота.
На снимке "Стена щитов" гватемальский фотограф Эстебан Биба запечатлел мигрантов из Гондураса, которые пытались переправиться в США через Гватемалу, спасаясь от последствий разрушительных ураганов Эта и Йота.
"Штурм Капитолия" Мустафы Бассима - сторонники Дональда Трампа штурмуют здание, протестуя против итогов президентских выборов 2020 года.
"Штурм Капитолия" Мустафы Бассима - сторонники Дональда Трампа штурмуют здание, протестуя против итогов президентских выборов 2020 года.
Индийский фотограф Чандан Ханна снял кинотеатр "Легион" в Мэйфилде через шесть дней после торнадо, унесшего жизни десятков людей и оставившего тысячи семей без рождественских праздников.
Индийский фотограф Чандан Ханна снял кинотеатр "Легион" в Мэйфилде через шесть дней после торнадо, унесшего жизни десятков людей и оставившего тысячи семей без рождественских праздников.
На фото девушки-фотографа из Ирана Шагхае Шаянкха "Тайные мечты" женщины в паранджах идут за своей мечтой, несмотря на все ограничения.
На фото девушки-фотографа из Ирана Шагхае Шаянкха "Тайные мечты" женщины в паранджах идут за своей мечтой, несмотря на все ограничения.
"Танец снежного дракона" китайского фотографа Цзяньфэя Се - красочное представление, устроенное физкультурниками на снегу.
"Танец снежного дракона" китайского фотографа Цзяньфэя Се - красочное представление, устроенное физкультурниками на снегу.
На фото "Человек, который изменил всё" Эдгар Брещанов запечатлел футболиста Патсона Даку, забившего все голы за "Лестер" в игре со "Спартаком".
На фото "Человек, который изменил всё" Эдгар Брещанов запечатлел футболиста Патсона Даку, забившего все голы за "Лестер" в игре со "Спартаком".
Евгений Коноплев на фото "Костоломы" снял древнюю бурятскую забаву "hэер шаалган", во время которой игроки ломают ребром ладони говяжью или верблюжью кость.
Евгений Коноплев на фото "Костоломы" снял древнюю бурятскую забаву "hэер шаалган", во время которой игроки ломают ребром ладони говяжью или верблюжью кость.
Мухаммад Амдан Хоссейн из Бангладеш представил на суд зрителей снимок, на котором люди отмечают религиозный праздник Картик Брати.
Мухаммад Амдан Хоссейн из Бангладеш представил на суд зрителей снимок, на котором люди отмечают религиозный праздник Картик Брати.
"Альпакерос" Алессандро Чинкве - портрет 35-летней женщины, семья которой в течение трех поколений занимается выращиванием альпак в перуанских Андах.
"Альпакерос" Алессандро Чинкве - портрет 35-летней женщины, семья которой в течение трех поколений занимается выращиванием альпак в перуанских Андах.
На фото "Сильные крылья, ноги из стали" турецкий фотограф Эрджин Эртюрк снял футбольный матч, в котором принимали участие спортсмены с ампутированными конечностями.
На фото "Сильные крылья, ноги из стали" турецкий фотограф Эрджин Эртюрк снял футбольный матч, в котором принимали участие спортсмены с ампутированными конечностями.
"Сад Немо" - итальянец Джакомо д'Орландо сфотографировал первый в мире комплекс подводных теплиц в районе итальянской деревушки Ноли.
"Сад Немо" - итальянец Джакомо д'Орландо сфотографировал первый в мире комплекс подводных теплиц в районе итальянской деревушки Ноли.
"Сборщицы перца" Абдула Момина - наемные работницы по старинке вручную собирают и сортируют стручки красного перца чили.
"Сборщицы перца" Абдула Момина - наемные работницы по старинке вручную собирают и сортируют стручки красного перца чили.