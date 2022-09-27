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Матвиенко не увидела необходимости в внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов
Матвиенко не увидела необходимости в внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов
В случае положительного итога голосований, парламентарии, сообщает спикер, могут рассмотреть вопрос о новых субъектах федерации на плановом заседании. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T19:50+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости проводить внеочередное заседание палаты при положительных итогах референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.Матвиенко добавила, что законы о вхождении в состав России новых субъектов можно будет рассмотреть на плановом заседании Совета Федерации 4 октября.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в ДНР, ЛНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области начались 23 сентября. Сегодня - завершающий день голосования, итоги могут быть объявлены в ближайшие дни. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/donbass-vozvraschaetsya-na-svoyu-rodinu-1041699677.html
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Матвиенко не увидела необходимости в внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов
19:50 27.09.2022 (обновлено: 22:57 27.09.2022)
В случае положительного итога голосований, парламентарии, сообщает спикер, могут рассмотреть вопрос о новых субъектах федерации на плановом заседании.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости проводить внеочередное заседание палаты при положительных итогах референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны - войти в состав России, безусловно, мы поддержим", - сказала парламентарий.
Матвиенко добавила, что законы о вхождении в состав России новых субъектов можно будет рассмотреть на плановом заседании Совета Федерации 4 октября.
Референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в ДНР, ЛНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области начались 23 сентября. Сегодня - завершающий день голосования, итоги могут быть объявлены в ближайшие дни. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.