https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/matvienko-ne-uvidela-neobkhodimosti-v-vneplanovom-zasedanii-sovfeda-iz-za-referendumov-1041756572.html

Матвиенко не увидела необходимости в внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов

Матвиенко не увидела необходимости в внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов

В случае положительного итога голосований, парламентарии, сообщает спикер, могут рассмотреть вопрос о новых субъектах федерации на плановом заседании. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T19:50+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости проводить внеочередное заседание палаты при положительных итогах референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.Матвиенко добавила, что законы о вхождении в состав России новых субъектов можно будет рассмотреть на плановом заседании Совета Федерации 4 октября.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в ДНР, ЛНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области начались 23 сентября. Сегодня - завершающий день голосования, итоги могут быть объявлены в ближайшие дни. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/donbass-vozvraschaetsya-na-svoyu-rodinu-1041699677.html

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