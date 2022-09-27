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Министры иностранных дел России и Абхазии подписали соглашение о двойном гражданстве
Министры иностранных дел России и Абхазии подписали соглашение о двойном гражданстве
Проект соглашения был предварительно проработан как абхазской, так и российской стороной. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T20:33+0300
2022-09-27T20:33+0300
2022-09-27T20:33+0300
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27 сентября в Москве состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией. Его подписывали главы внешнеполитических ведомств - Инал Ардзинба и Сергей Лавров. После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
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видео, мультимедиа, россия, абхазия, инал ардзинба, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, россия, абхазия, инал ардзинба, сергей лавров, видео
Министры иностранных дел России и Абхазии подписали соглашение о двойном гражданстве
Проект соглашения был предварительно проработан как абхазской, так и российской стороной.
27 сентября в Москве состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией. Его подписывали главы внешнеполитических ведомств - Инал Ардзинба и Сергей Лавров.
После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.
В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.