https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/ministry-inostrannykh-del-rossii-i-abkhazii-podpisali-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-1041756999.html

Министры иностранных дел России и Абхазии подписали соглашение о двойном гражданстве

Министры иностранных дел России и Абхазии подписали соглашение о двойном гражданстве

Проект соглашения был предварительно проработан как абхазской, так и российской стороной. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T20:33+0300

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27 сентября в Москве состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией. Его подписывали главы внешнеполитических ведомств - Инал Ардзинба и Сергей Лавров. После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

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