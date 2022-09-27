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Решающий шаг к победе: День освобождения Сухума
Решающий шаг к победе: День освобождения Сухума
27 сентября 1993 года завершилась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T11:48+0300
2022-09-27T11:48+0300
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27 сентября 1993 года завершилась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Наступательная операция началась 16 сентября и проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.Руководили операцией по освобождению Сухума министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.Спустя долгие 11 дней, абхазские войска вошли в столицу и водрузили флаг Республики Абхазия на здание Совмина, знаменовав тем самым освобождение Сухума от захватчиков.
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видео, мультимедиа, сухум, абхазия, видео
видео, мультимедиа, сухум, абхазия, видео
Решающий шаг к победе: День освобождения Сухума
27 сентября 1993 года завершилась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии.
Наступательная операция началась 16 сентября и проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.
Руководили операцией по освобождению Сухума министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.
Спустя долгие 11 дней, абхазские войска вошли в столицу и водрузили флаг Республики Абхазия на здание Совмина, знаменовав тем самым освобождение Сухума от захватчиков.