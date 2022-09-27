Сентябрь свободы: битва за Сухум
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.
16 сентября началась последняя наступательная операция, ее целью стало освобождение Сухума.
16 сентября началась последняя наступательная операция, ее целью стало освобождение Сухума.
Наступление абхазской армии. Бои на улицах Сухума.
Наступление абхазской армии. Бои на улицах Сухума.
На защиту Абхазии с оружием в руках встали и женщины.
На защиту Абхазии с оружием в руках встали и женщины.
Непрерывные бои шли 11 дней.
Непрерывные бои шли 11 дней.
Численный перевес был не на стороне абхазской армии.
Численный перевес был не на стороне абхазской армии.
Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.
Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.
За каждую улицу Сухума шли ожесточенные бои.
За каждую улицу Сухума шли ожесточенные бои.
Во время наступления на Сухум бойцы абхазской армии прикрывали гражданское население.
Во время наступления на Сухум бойцы абхазской армии прикрывали гражданское население.
Взрослые и дети долгие месяцы находились в оккупированном Сухуме.
Взрослые и дети долгие месяцы находились в оккупированном Сухуме.
Боец из Гудауты Владимир Календжи спасает ребенка во время операции по освобождению Сухума.
Боец из Гудауты Владимир Календжи спасает ребенка во время операции по освобождению Сухума.
Конец войны был близок.
Конец войны был близок.
Несмотря на трудности, люди чувствовали, что до победы оставалось совсем недолго.
Несмотря на трудности, люди чувствовали, что до победы оставалось совсем недолго.
Абхазские танки вошли в город.
Абхазские танки вошли в город.
Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе перед Домом правительства в Сухуме. 23 сентября 1993 года.
Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе перед Домом правительства в Сухуме. 23 сентября 1993 года.
27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума.
27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума.
Командующий Гумистинским фронтом генерал Сергей Дбар и комбат Салытбей (Ака) Ардзинба, 27 сентября 1993 года.
Командующий Гумистинским фронтом генерал Сергей Дбар и комбат Салытбей (Ака) Ардзинба, 27 сентября 1993 года.
К 15:30 на крыше здания Совета Министров Абхазии водрузили Государственный флаг республики.
К 15:30 на крыше здания Совета Министров Абхазии водрузили Государственный флаг республики.
Счастливый боец абхазской армии в День освобождения Сухума.
Счастливый боец абхазской армии в День освобождения Сухума.
Абхазская армия выбила засевшие отряды противника из здания Совета Министров Абхазии.
Абхазская армия выбила засевшие отряды противника из здания Совета Министров Абхазии.
В наступлении участвовали и добровольцы с Северного Кавказа.
В наступлении участвовали и добровольцы с Северного Кавказа.
Вооруженные формирование Грузии покинули столицу Абхазии 27 сентября 1993 года.
Вооруженные формирование Грузии покинули столицу Абхазии 27 сентября 1993 года.