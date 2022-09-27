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https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/sentyabr-svobody-bitva-za-sukhum-1041739709.html
Сентябрь свободы: битва за Сухум
Сентябрь свободы: битва за Сухум
27 сентября в республике отмечается важная дата - день освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков 27.09.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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В этот день, ровно 29 лет назад, абхазские войска вышли к центу Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.Наступательная операция началась 16 сентября 1993 года, бойцы наступали по трем направлениям - Ачадара-Лечкопском, Северном и Маякском. 11 дней шли непрекращающиеся бои. Операция решила судьбу Абхазии, ведь ее целью было освобождение главного города республики.В памятную дату информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из архивных снимков, сделанных незадолго и в день освобождения столицы, которые были опубликованы в альбоме "Аиааира 1992-1993".
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фото , война, фото
фото , война, фото

Сентябрь свободы: битва за Сухум

15:50 27.09.2022
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27 сентября в республике отмечается важная дата - день освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков
В этот день, ровно 29 лет назад, абхазские войска вышли к центу Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.
Наступательная операция началась 16 сентября 1993 года, бойцы наступали по трем направлениям - Ачадара-Лечкопском, Северном и Маякском.
11 дней шли непрекращающиеся бои. Операция решила судьбу Абхазии, ведь ее целью было освобождение главного города республики.
В памятную дату информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из архивных снимков, сделанных незадолго и в день освобождения столицы, которые были опубликованы в альбоме "Аиааира 1992-1993".
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября. - Sputnik Абхазия
1/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.

© Foto / Марина Барциц

16 сентября началась последняя наступательная операция, ее целью стало освобождение Сухума.

16 сентября началась последняя наступательная операция, ее целью стало освобождение Сухума. - Sputnik Абхазия
2/22
© Foto / Марина Барциц

16 сентября началась последняя наступательная операция, ее целью стало освобождение Сухума.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Наступление абхазской армии. Бои на улицах Сухума.

Наступление абхазской армии. Бои на улицах Сухума. - Sputnik Абхазия
3/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Наступление абхазской армии. Бои на улицах Сухума.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

На защиту Абхазии с оружием в руках встали и женщины.

На защиту Абхазии с оружием в руках встали и женщины. - Sputnik Абхазия
4/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

На защиту Абхазии с оружием в руках встали и женщины.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Непрерывные бои шли 11 дней.

Непрерывные бои шли 11 дней. - Sputnik Абхазия
5/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Непрерывные бои шли 11 дней.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Численный перевес был не на стороне абхазской армии.

Численный перевес был не на стороне абхазской армии. - Sputnik Абхазия
6/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Численный перевес был не на стороне абхазской армии.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.

Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское. - Sputnik Абхазия
7/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадара-Лечкопское, Северное, Маякское.

© Foto / Андрей Соловьев

За каждую улицу Сухума шли ожесточенные бои.

За каждую улицу Сухума шли ожесточенные бои. - Sputnik Абхазия
8/22
© Foto / Андрей Соловьев

За каждую улицу Сухума шли ожесточенные бои.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Во время наступления на Сухум бойцы абхазской армии прикрывали гражданское население.

Во время наступления на Сухум бойцы абхазской армии прикрывали гражданское население. - Sputnik Абхазия
9/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Во время наступления на Сухум бойцы абхазской армии прикрывали гражданское население.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Взрослые и дети долгие месяцы находились в оккупированном Сухуме.

Взрослые и дети долгие месяцы находились в оккупированном Сухуме. - Sputnik Абхазия
10/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Взрослые и дети долгие месяцы находились в оккупированном Сухуме.

© Foto / Андрей Соловьев

Боец из Гудауты Владимир Календжи спасает ребенка во время операции по освобождению Сухума.

Боец из Гудауты Владимир Календжи спасает ребенка во время операции по освобождению Сухума. - Sputnik Абхазия
11/22
© Foto / Андрей Соловьев

Боец из Гудауты Владимир Календжи спасает ребенка во время операции по освобождению Сухума.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Конец войны был близок.

Конец войны был близок. - Sputnik Абхазия
12/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Конец войны был близок.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Несмотря на трудности, люди чувствовали, что до победы оставалось совсем недолго.

Несмотря на трудности, люди чувствовали, что до победы оставалось совсем недолго. - Sputnik Абхазия
13/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Несмотря на трудности, люди чувствовали, что до победы оставалось совсем недолго.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Абхазские танки вошли в город.

Абхазские танки вошли в город. - Sputnik Абхазия
14/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Абхазские танки вошли в город.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе перед Домом правительства в Сухуме. 23 сентября 1993 года.

Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе перед Домом правительства в Сухуме. 23 сентября 1993 года. - Sputnik Абхазия
15/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе перед Домом правительства в Сухуме. 23 сентября 1993 года.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума.

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума. - Sputnik Абхазия
16/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Командующий Гумистинским фронтом генерал Сергей Дбар и комбат Салытбей (Ака) Ардзинба, 27 сентября 1993 года.

Командующий Гумистинским фронтом генерал Сергей Дбар и комбат Салытбей (Ака) Ардзинба, 27 сентября 1993 года. - Sputnik Абхазия
17/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Командующий Гумистинским фронтом генерал Сергей Дбар и комбат Салытбей (Ака) Ардзинба, 27 сентября 1993 года.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

К 15:30 на крыше здания Совета Министров Абхазии водрузили Государственный флаг республики.

К 15:30 на крыше здания Совета Министров Абхазии водрузили Государственный флаг республики. - Sputnik Абхазия
18/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

К 15:30 на крыше здания Совета Министров Абхазии водрузили Государственный флаг республики.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Счастливый боец абхазской армии в День освобождения Сухума.

Счастливый боец абхазской армии в День освобождения Сухума. - Sputnik Абхазия
19/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Счастливый боец абхазской армии в День освобождения Сухума.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Абхазская армия выбила засевшие отряды противника из здания Совета Министров Абхазии.

Абхазская армия выбила засевшие отряды противника из здания Совета Министров Абхазии. - Sputnik Абхазия
20/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Абхазская армия выбила засевшие отряды противника из здания Совета Министров Абхазии.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

В наступлении участвовали и добровольцы с Северного Кавказа.

В наступлении участвовали и добровольцы с Северного Кавказа. - Sputnik Абхазия
21/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

В наступлении участвовали и добровольцы с Северного Кавказа.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Вооруженные формирование Грузии покинули столицу Абхазии 27 сентября 1993 года.

Вооруженные формирование Грузии покинули столицу Абхазии 27 сентября 1993 года. - Sputnik Абхазия
22/22
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Вооруженные формирование Грузии покинули столицу Абхазии 27 сентября 1993 года.

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