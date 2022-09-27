https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/sentyabr-svobody-bitva-za-sukhum-1041739709.html

Сентябрь свободы: битва за Сухум

Сентябрь свободы: битва за Сухум

27 сентября в республике отмечается важная дата - день освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

война

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В этот день, ровно 29 лет назад, абхазские войска вышли к центу Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.Наступательная операция началась 16 сентября 1993 года, бойцы наступали по трем направлениям - Ачадара-Лечкопском, Северном и Маякском. 11 дней шли непрекращающиеся бои. Операция решила судьбу Абхазии, ведь ее целью было освобождение главного города республики.В памятную дату информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из архивных снимков, сделанных незадолго и в день освобождения столицы, которые были опубликованы в альбоме "Аиааира 1992-1993".

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