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https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/skonchalsya-boris-moiseev-1041756885.html
Скончался Борис Моисеев
Скончался Борис Моисеев
К 68 годам Моисеев пережил два инсульта и скончался после третьего. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Скончался российский певец, Заслуженный артист России Борис Моисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора Моисеева.Первый инсульт Моисеев пережил в 2010 году - у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Через пять лет, в 2015 году, у него случился микроинсульт, усугубивший последствия первого. После этого артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.Борис Моисеев скончался на 690м году жизни.
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Скончался Борис Моисеев

20:25 27.09.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
Презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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К 68 годам Моисеев пережил два инсульта и скончался после третьего.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Скончался российский певец, Заслуженный артист России Борис Моисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора Моисеева.
Причиной смерти певца стал перенесенный им очередной инсульт.
Первый инсульт Моисеев пережил в 2010 году - у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Через пять лет, в 2015 году, у него случился микроинсульт, усугубивший последствия первого. После этого артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.
Борис Моисеев скончался на 690м году жизни.
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