https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/skonchalsya-boris-moiseev-1041756885.html

Скончался Борис Моисеев

Скончался Борис Моисеев

К 68 годам Моисеев пережил два инсульта и скончался после третьего. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T20:25+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Скончался российский певец, Заслуженный артист России Борис Моисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора Моисеева.Первый инсульт Моисеев пережил в 2010 году - у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Через пять лет, в 2015 году, у него случился микроинсульт, усугубивший последствия первого. После этого артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.Борис Моисеев скончался на 690м году жизни.

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