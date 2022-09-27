Скончался Борис Моисеев
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К 68 годам Моисеев пережил два инсульта и скончался после третьего.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Скончался российский певец, Заслуженный артист России Борис Моисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора Моисеева.
Причиной смерти певца стал перенесенный им очередной инсульт.
Первый инсульт Моисеев пережил в 2010 году - у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Через пять лет, в 2015 году, у него случился микроинсульт, усугубивший последствия первого. После этого артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.
Борис Моисеев скончался на 690м году жизни.