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Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России

Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России

В интервью радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания поделился своими впечатлениями о проходящем в ДНР референдуме. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сегодня завершаются референдумы о вхождении в состав России. В качестве международных наблюдателей там находятся основатель международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани и посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания. Как рассказал Тания, на освобожденных территориях находятся сотни международных наблюдателей, все они активно и с большим энтузиазмом следят за тем, что там происходит. "Царит атмосфера счастья, благодарности России, лично Владимиру Путину. Люди этого ждали долгих восемь лет, была неопределенность в будущем, люди не понимали, как жить дальше. Сейчас они четко усваивают, что наконец-то придут спокойствие, обеспеченная гарантированная безопасность", - рассказал Тания. Сам процесс голосования обеспечен на высоком уровне, оно проходит недолго и прозрачно, отметил дипломат. Также он поделился своими мыслями о дальнейшем сценарии развития событий после того, как освобожденные от киевского режима территории официально войдут в состав Российской Федерации. Подробности слушайте в аудиофайле.

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