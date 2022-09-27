https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/taniya-o-nablyudenii-za-referendumom-na-donbasse-tsarit-atmosfera-blagodarnosti-rossii-1041736100.html
Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России
Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России
В интервью радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания поделился своими впечатлениями о проходящем в ДНР референдуме. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T11:52+0300
2022-09-27T11:52+0300
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Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России
Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сегодня завершаются референдумы о вхождении в состав России. В качестве международных наблюдателей там находятся основатель международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани и посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания. Как рассказал Тания, на освобожденных территориях находятся сотни международных наблюдателей, все они активно и с большим энтузиазмом следят за тем, что там происходит. "Царит атмосфера счастья, благодарности России, лично Владимиру Путину. Люди этого ждали долгих восемь лет, была неопределенность в будущем, люди не понимали, как жить дальше. Сейчас они четко усваивают, что наконец-то придут спокойствие, обеспеченная гарантированная безопасность", - рассказал Тания. Сам процесс голосования обеспечен на высоком уровне, оно проходит недолго и прозрачно, отметил дипломат. Также он поделился своими мыслями о дальнейшем сценарии развития событий после того, как освобожденные от киевского режима территории официально войдут в состав Российской Федерации. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Тания о наблюдении за референдумом на Донбассе: царит атмосфера благодарности России
11:52 27.09.2022 (обновлено: 12:08 27.09.2022)
В интервью радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания поделился своими впечатлениями о проходящем в ДНР референдуме.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сегодня завершаются референдумы о вхождении в состав России. В качестве международных наблюдателей там находятся основатель международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани и посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
Как рассказал Тания, на освобожденных территориях находятся сотни международных наблюдателей, все они активно и с большим энтузиазмом следят за тем, что там происходит.
"Царит атмосфера счастья, благодарности России, лично Владимиру Путину. Люди этого ждали долгих восемь лет, была неопределенность в будущем, люди не понимали, как жить дальше. Сейчас они четко усваивают, что наконец-то придут спокойствие, обеспеченная гарантированная безопасность", - рассказал Тания.
Сам процесс голосования обеспечен на высоком уровне, оно проходит недолго и прозрачно, отметил дипломат.
"Я не заметил никаких нарушений. У голосующих позиция однозначная - все счастливы. Все, кто приходит на референдум, а это подавляющее большинство населения, в частности в ДНР, где были мы, полностью поддерживают референдум, полностью поддерживают идею вхождения в состав России, воссоединения с Россией", - сообщил Кан Тания.
Также он поделился своими мыслями о дальнейшем сценарии развития событий после того, как освобожденные от киевского режима территории официально войдут в состав Российской Федерации.
Подробности слушайте в аудиофайле
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