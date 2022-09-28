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Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом

Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом

На встрече с президентом Асланом Бжания белорусский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и... 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T17:22+0300

2022-09-28T17:22+0300

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Президент Беларуси впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом 28 сентября. Он подчеркнул, что его визит не связан с происходящими событиями в мире и отметил, что обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным."У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", - отметил Лукашенко.Глава Беларуси подчеркнул, что намерен не просто выстраивать дружеские отношения, а работать над укреплением серьезного межгосударственного сотрудничества.Также он поделился теплыми воспоминаниями о том, как посещал Абхазию в молодости, будучи депутатом Парламента.

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