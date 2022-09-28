https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/aleksandr-lukashenko-vpervye-pribyl-v-abkhaziyu-s-ofitsialnym-vizitom-1041771723.html
Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом
Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом
На встрече с президентом Асланом Бжания белорусский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и... 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T17:22+0300
2022-09-28T17:22+0300
2022-09-28T17:22+0300
видео
мультимедиа
абхазия
белоруссия
аслан бжания
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1c/1041774220_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_d3f8ed9e8cd20267fd54a2130c3102bf.jpg
Президент Беларуси впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом 28 сентября. Он подчеркнул, что его визит не связан с происходящими событиями в мире и отметил, что обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным."У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", - отметил Лукашенко.Глава Беларуси подчеркнул, что намерен не просто выстраивать дружеские отношения, а работать над укреплением серьезного межгосударственного сотрудничества.Также он поделился теплыми воспоминаниями о том, как посещал Абхазию в молодости, будучи депутатом Парламента.
абхазия
белоруссия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1c/1041774220_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_db9e4eaeed6c0cc74a516848ab33cd20.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, белоруссия, аслан бжания, александр лукашенко, видео
видео, мультимедиа, абхазия, белоруссия, аслан бжания, александр лукашенко, видео
Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом
На встрече с президентом Асланом Бжания белорусский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и угрозы.
Президент Беларуси впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом 28 сентября. Он подчеркнул, что его визит не связан с происходящими событиями в мире и отметил, что обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", - отметил Лукашенко.
Глава Беларуси подчеркнул, что намерен не просто выстраивать дружеские отношения, а работать над укреплением серьезного межгосударственного сотрудничества.
Также он поделился теплыми воспоминаниями о том, как посещал Абхазию в молодости, будучи депутатом Парламента.