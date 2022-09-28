https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/chast-vostochnoy-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-1041760199.html

Часть восточной Абхазии останется без света

Часть восточной Абхазии останется без света

Причиной неудобств станут ремонтные работы. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T08:59+0300

2022-09-28T08:59+0300

2022-09-28T08:59+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 11:00 до 14:00 из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Ткуарчал ГРЭС".Также с 11:00 до 13:00 в связи с работами по замене проводов будет отключена ВЛ "Мыку".

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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии