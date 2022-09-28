https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/chast-vostochnoy-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-1041760199.html
Часть восточной Абхазии останется без света
Часть восточной Абхазии останется без света
Причиной неудобств станут ремонтные работы. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T08:59+0300
2022-09-28T08:59+0300
2022-09-28T08:59+0300
в абхазии
абхазия
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 11:00 до 14:00 из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Ткуарчал ГРЭС".Также с 11:00 до 13:00 в связи с работами по замене проводов будет отключена ВЛ "Мыку".
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть восточной Абхазии останется без света
Причиной неудобств станут ремонтные работы.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 11:00 до 14:00 из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Ткуарчал ГРЭС".
Также с 11:00 до 13:00 в связи с работами по замене проводов будет отключена ВЛ "Мыку".