https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/delba-rasskazal-chto-pridaet-festivalyu-progulka-po-naberezhnoy-osobuyu-tonalnost--1041733138.html
Делба рассказал, что придает фестивалю "Прогулка по набережной" особую тональность
Делба рассказал, что придает фестивалю "Прогулка по набережной" особую тональность
Об атмосфере Международного арт-фестиваля "Прогулка по набережной", прошедшего в Сухуме, в интервью радио Sputnik рассказал писатель Владимир Делба. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T11:43+0300
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Делба о "Прогулке по набережной"
Делба о "Прогулке по набережной"
В Сухуме завершился IX Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной", приуроченный к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир.Участие в фестивале принял писатель Владимир Делба. Он рассказал, как прошел фестиваль и чем запомнился участникам. "Каждый раз при организации такого ответственного праздника есть некое чувство беспокойства, что что-то можно пропустить. Я, как человек, участвующий не первый раз в фестивале, как вросший душой в эту тему, не мог не сопереживать руководству Нацбиблиотеки. Этот фестиваль как правило проходит в преддверие значимых для нас праздников - Дня освобождения столицы и Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. И это накладывает особую ответственность и некую тональность, связанную с этими датами", - сказал Делба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Делба рассказал, что придает фестивалю "Прогулка по набережной" особую тональность
11:43 28.09.2022 (обновлено: 12:02 28.09.2022)
Об атмосфере Международного арт-фестиваля "Прогулка по набережной", прошедшего в Сухуме, в интервью радио Sputnik рассказал писатель Владимир Делба.
В Сухуме завершился IX Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной", приуроченный к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир.
Участие в фестивале принял писатель Владимир Делба. Он рассказал, как прошел фестиваль и чем запомнился участникам.
"Каждый раз при организации такого ответственного праздника есть некое чувство беспокойства, что что-то можно пропустить. Я, как человек, участвующий не первый раз в фестивале, как вросший душой в эту тему, не мог не сопереживать руководству Нацбиблиотеки. Этот фестиваль как правило проходит в преддверие значимых для нас праздников - Дня освобождения столицы и Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. И это накладывает особую ответственность и некую тональность, связанную с этими датами", - сказал Делба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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