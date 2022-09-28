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Дружба народов: международный баскетбольный чемпионат открылся в Абхазии
Дружба народов: международный баскетбольный чемпионат открылся в Абхазии
Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в... 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T16:40+0300
2022-09-28T16:40+0300
2022-09-28T17:27+0300
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Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в Сухуме 29 сентября.Это однодневный турнир, его победитель будет известен к концу дня. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в республику приехали шесть команд из России и одна команда из Белоруссии. Хозяева чемпионата представлены командой "Апсны".Помимо игры, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы из Сочи и национального абхазского ансамбля.
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видео, мультимедиа, сухум, абхазия, видео
видео, мультимедиа, сухум, абхазия, видео
Дружба народов: международный баскетбольный чемпионат открылся в Абхазии
16:40 28.09.2022 (обновлено: 17:27 28.09.2022)
Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в Сухуме 29 сентября.
Это однодневный турнир, его победитель будет известен к концу дня. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в республику приехали шесть команд из России и одна команда из Белоруссии. Хозяева чемпионата представлены командой "Апсны".
Помимо игры, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы из Сочи и национального абхазского ансамбля.