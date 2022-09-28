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Дружба народов: международный баскетбольный чемпионат открылся в Абхазии

Дружба народов: международный баскетбольный чемпионат открылся в Абхазии

Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в... 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T16:40+0300

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Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в Сухуме 29 сентября.Это однодневный турнир, его победитель будет известен к концу дня. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в республику приехали шесть команд из России и одна команда из Белоруссии. Хозяева чемпионата представлены командой "Апсны".Помимо игры, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы из Сочи и национального абхазского ансамбля.

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