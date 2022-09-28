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Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан
Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан
Предварительные итоги прошедших референдумов о воссоединении с Россией освобожденных территорий, в эфире радио Sputnik обсудили с депутатом Парламента Абхазии... 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T17:01+0300
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Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан
Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан
Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.Как отметил Левон Галустян, к любому выбору народа нужно с уважением относиться. "Мы в Абхазии с большим вниманием следили за голосованием, и с большим уважением относимся к волеизъявлению людей. В первую очередь, итоги референдумов свидетельствуют о желании людей жить в мире, и именно с Российской Федерацией они связывают свои устремления на спокойствие и безопасность", - сказал депутат.Он подчеркнул, что выбор людей, участвовавших в референдуме, выстрадан.Абхазия сейчас развивает активное сотрудничество не только с федеральными органами власти, но и с регионами Российской Федерации, поэтому, если решение данных регионов в состав России будет принято окончательно, то это ни коим образом не помешает Абхазии выстраивать горизонтальные связи с новыми республиками. Тем более, что на протяжении последних восьми лет у Абхазии уже сложились очень добрые и тесные отношения с ЛНР и ДНР. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан
17:01 28.09.2022 (обновлено: 17:02 28.09.2022)
Предварительные итоги прошедших референдумов о воссоединении с Россией освобожденных территорий, в эфире радио Sputnik обсудили с депутатом Парламента Абхазии Левоном Галустяном.
Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.
Как отметил Левон Галустян, к любому выбору народа нужно с уважением относиться.
"Мы в Абхазии с большим вниманием следили за голосованием, и с большим уважением относимся к волеизъявлению людей. В первую очередь, итоги референдумов свидетельствуют о желании людей жить в мире, и именно с Российской Федерацией они связывают свои устремления на спокойствие и безопасность", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что выбор людей, участвовавших в референдуме, выстрадан.
"Более восьми лет жители Донбасса фактически жили в условиях войны и постоянных обстрелов. Беспрецедентная явка избирателей о многом говорит. С юридической точки зрения результаты никто не может оспаривать, потому что мнение выражено и оно законно. С этим выбором международное сообщество должно считаться. Не может быть двойных стандартов - одним в этом мире можно все, а другим ничего нельзя", - считает Галустян.
Абхазия сейчас развивает активное сотрудничество не только с федеральными органами власти, но и с регионами Российской Федерации, поэтому, если решение данных регионов в состав России будет принято окончательно, то это ни коим образом не помешает Абхазии выстраивать горизонтальные связи с новыми республиками. Тем более, что на протяжении последних восьми лет у Абхазии уже сложились очень добрые и тесные отношения с ЛНР и ДНР.
"С Властями Запорожской и Херсонской областями мы также установим добрые отношения", - отметил Левон Галустян.
Подробности слушайте в аудиофайле
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