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Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан

Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан

Предварительные итоги прошедших референдумов о воссоединении с Россией освобожденных территорий, в эфире радио Sputnik обсудили с депутатом Парламента Абхазии... 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T17:01+0300

2022-09-28T17:01+0300

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Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан Галустян о референдумах за воссоединение с Россией: выбор людей выстрадан

Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.Как отметил Левон Галустян, к любому выбору народа нужно с уважением относиться. "Мы в Абхазии с большим вниманием следили за голосованием, и с большим уважением относимся к волеизъявлению людей. В первую очередь, итоги референдумов свидетельствуют о желании людей жить в мире, и именно с Российской Федерацией они связывают свои устремления на спокойствие и безопасность", - сказал депутат.Он подчеркнул, что выбор людей, участвовавших в референдуме, выстрадан.Абхазия сейчас развивает активное сотрудничество не только с федеральными органами власти, но и с регионами Российской Федерации, поэтому, если решение данных регионов в состав России будет принято окончательно, то это ни коим образом не помешает Абхазии выстраивать горизонтальные связи с новыми республиками. Тем более, что на протяжении последних восьми лет у Абхазии уже сложились очень добрые и тесные отношения с ЛНР и ДНР. Подробности слушайте в аудиофайле.

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