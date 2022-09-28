https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/minkult-zapustit-media-proekt-po-istorii-abkhazii-1041761257.html

Минкульт запустит медиа-проект по истории Абхазии

Минкульт запустит медиа-проект по истории Абхазии

Огромный пласт историко-культурного наследия Абхазии был утрачен во время войны 1992-1993 годов после сожжения Госархива. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T12:00+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Министерство культуры Абхазии запустит масштабный медиа проект по истории Абхазии, которые будет основываться на документах российских архивов и охватит период с античности до наших дней, сообщается на сайте ведомства.Проект позволит рассказать об истории Абхазии всему миру, он будет размещен на сайте Министерства Культуры, канале в YouTube, получит информационное сопровождение в странах СНГ. Реализовываться он будет на шести языках - абхазском, русском, английском, французском, арабском и турецком. В ходе Отечественной войны народа Абхазии были утеряны десятки и сотни документальных свидетельств становления абхазской государственности. Восстановление утерянного - одна из самых важных задач, приоритетным направлением в которой станет реконструкция документальных фондов Абхазии по фондам Федеральных архивов России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191022/Istoriya-v-ogne-kak-vosstanavlivali-gosudarstvennyy-arkhiv-Abkhazii-1028662043.html

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