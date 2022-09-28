https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/obyavleny-itogi-golosovaniya-na-referendume-v-dnr-1041759847.html

Подавляющее большинство избирателей в ДНР проголосовало за воссоединение с Россией

Подавляющее большинство избирателей в ДНР проголосовало за воссоединение с Россией

Против вступления в состав федерации проголосовали 0,62% избирателей. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T00:37+0300

2022-09-28T00:37+0300

2022-09-28T00:37+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. За вхождение Донецкой Народной Республики в состав России проголосовало 99,23% избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК ДНР.В голосовании приняли участие 2,1 миллиона человек, это более 97% жителей республики, имеющих право голоса.На других территориях голоса распределились следующим образом: в ЛНР в пользу вступления проголовало 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%. Результаты были опубликованы после обработки всех бюллетеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/donbass-vozvraschaetsya-na-svoyu-rodinu-1041699677.html

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