https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/ostorozhno-spoyler-radio-sputnik-zapustilo-proekt-o-kino-i-literature-1041759670.html

Осторожно, спойлер: радио Sputnik запустило проект о кино и литературе

Осторожно, спойлер: радио Sputnik запустило проект о кино и литературе

Новая передача радио Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!" о кино и литературных произведениях будет выходить по воскресеньям раз в две недели. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T09:41+0300

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СУХУМ, 28 сен – Spunik, Асмат Цвижба. Передача "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik будет посвящена обсуждению литературы и кинематографа, рассказал Sputnik один из ведущих проекта, сотрудник МИД Абхазии Артур Гагуглиа.Совместно с Гагулиа передачу ведет литературный блогер, автор курса по киноведению и скорочтению Ирина Турава. Вместе они будут анализировать новинки и классические произведения популярной культуры.Турава рассказала Sputnik, что уже пять лет ведет литературный блог, в котором делится рецензиями на книги для детей и взрослых и кино-рекомендациями."Увидев повышенный интерес аудитории, я захотела расширить круг тех, кто мог бы этими рекомендациями пользоваться. И я предложила своему другу и коллеге Артуру Гагулиа сделать совместный тематический подкаст. Мы, в нарушение всех классических канонов, решили сделать передачу в формате нашего обычного диалога, который мы и так всегда ведем в рабочие перерывы, обсуждая наши любимые и не очень любимые фильмы и книги", - рассказала она.Главная цель передачи, по словам Турава – популяризация чтения и ознакомление слушателей с качественными продуктами киноиндустрии. По ее мнению, передача будет востребована среди широкого круга людей, так как все "в той или иной степени киноманы и книголюбы".Турава отметила, что для удобства слушателей, планируется создать Telegram- канал, в котором будут даваться ссылки на свежие выпуски и проводиться опросы среди слушателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html

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