https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/ostorozhno-spoyler-radio-sputnik-zapustilo-proekt-o-kino-i-literature-1041759670.html
Осторожно, спойлер: радио Sputnik запустило проект о кино и литературе
Осторожно, спойлер: радио Sputnik запустило проект о кино и литературе
Новая передача радио Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!" о кино и литературных произведениях будет выходить по воскресеньям раз в две недели. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T09:41+0300
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СУХУМ, 28 сен – Spunik, Асмат Цвижба. Передача "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik будет посвящена обсуждению литературы и кинематографа, рассказал Sputnik один из ведущих проекта, сотрудник МИД Абхазии Артур Гагуглиа.Совместно с Гагулиа передачу ведет литературный блогер, автор курса по киноведению и скорочтению Ирина Турава. Вместе они будут анализировать новинки и классические произведения популярной культуры.Турава рассказала Sputnik, что уже пять лет ведет литературный блог, в котором делится рецензиями на книги для детей и взрослых и кино-рекомендациями."Увидев повышенный интерес аудитории, я захотела расширить круг тех, кто мог бы этими рекомендациями пользоваться. И я предложила своему другу и коллеге Артуру Гагулиа сделать совместный тематический подкаст. Мы, в нарушение всех классических канонов, решили сделать передачу в формате нашего обычного диалога, который мы и так всегда ведем в рабочие перерывы, обсуждая наши любимые и не очень любимые фильмы и книги", - рассказала она.Главная цель передачи, по словам Турава – популяризация чтения и ознакомление слушателей с качественными продуктами киноиндустрии. По ее мнению, передача будет востребована среди широкого круга людей, так как все "в той или иной степени киноманы и книголюбы".Турава отметила, что для удобства слушателей, планируется создать Telegram- канал, в котором будут даваться ссылки на свежие выпуски и проводиться опросы среди слушателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html
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новости, культура, кино, литература
новости, культура, кино, литература
Осторожно, спойлер: радио Sputnik запустило проект о кино и литературе
09:41 28.09.2022 (обновлено: 11:10 28.09.2022)
Новая передача радио Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!" о кино и литературных произведениях будет выходить по воскресеньям раз в две недели.
СУХУМ, 28 сен – Spunik, Асмат Цвижба.
Передача "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik
будет посвящена обсуждению литературы и кинематографа, рассказал Sputnik один из ведущих проекта, сотрудник МИД Абхазии Артур Гагуглиа.
"Мы будем рассказывать слушателям не только о новинках, но и вспоминать классику. Все это будет происходить в спонтанном формате, в меньшей степени будем готовиться и в большей – импровизировать. Все будет происходить на основе нашего собственного опыта. При всем этом будем опираться на мнение и вкусы наших слушателей, если у людей будут какие-то пожелания, чтобы мы обсудили ту или иную продукцию, то мы будем рады прислушиваться", - сказал он.
Совместно с Гагулиа передачу ведет литературный блогер, автор курса по киноведению и скорочтению Ирина Турава. Вместе они будут анализировать новинки и классические произведения популярной культуры.
Турава рассказала Sputnik, что уже пять лет ведет литературный блог, в котором делится рецензиями на книги для детей и взрослых и кино-рекомендациями.
"Увидев повышенный интерес аудитории, я захотела расширить круг тех, кто мог бы этими рекомендациями пользоваться. И я предложила своему другу и коллеге Артуру Гагулиа сделать совместный тематический подкаст. Мы, в нарушение всех классических канонов, решили сделать передачу в формате нашего обычного диалога, который мы и так всегда ведем в рабочие перерывы, обсуждая наши любимые и не очень любимые фильмы и книги", - рассказала она.
Главная цель передачи, по словам Турава – популяризация чтения и ознакомление слушателей с качественными продуктами киноиндустрии. По ее мнению, передача будет востребована среди широкого круга людей, так как все "в той или иной степени киноманы и книголюбы".
Турава отметила, что для удобства слушателей, планируется создать Telegram- канал, в котором будут даваться ссылки на свежие выпуски и проводиться опросы среди слушателей.