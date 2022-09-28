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Турбаза: Косилов о влиянии геополитики на турсферу
Турбаза: Косилов о влиянии геополитики на турсферу
Некоторые страны закрыли границы и приостановили выдачу виз российским гражданам, а Евросоюз призвал аннулировать имеющиеся у россиян шенгенские визы и не... 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T13:47+0300
2022-09-28T13:47+0300
2022-09-28T13:48+0300
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Турбаза: Косилов о влиянии геополитики на турсферу
Турбаза: Косилов о влиянии геополитики на турсферу
Некоторые страны закрыли границы и приостановили выдачу виз российским гражданам, а Евросоюз призвал аннулировать имеющиеся у россиян шенгенские визы и не выдавать новые. Что происходит в турсфере в условиях нестабильной геополитической ситуации, чего ждать Абхазии в этих условиях, в программе "Турбаза" говорили с руководителем абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергеем Косиловым."Идет снижение спроса, туристы аннулируют заявки, начиная с 21 числа, общее количество заявок уменьшилось почти в 3 раза. Ближайшие даты для туристов наиболее неприемлемые, потому что есть неопределенность, есть недопонимание, как пересекать границу, будут ли налагаться какие-то запреты, как в целом будет развиваться ситуация", - сообщил Косилов. Он считает, что в ближайшее время такая тенденция сохранитсяПодробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Некоторые страны закрыли границы и приостановили выдачу виз российским гражданам, а Евросоюз призвал аннулировать имеющиеся у россиян шенгенские визы и не выдавать новые. Что происходит в турсфере в условиях нестабильной геополитической ситуации, чего ждать Абхазии в этих условиях, в программе "Турбаза" говорили с руководителем абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергеем Косиловым.
"Идет снижение спроса, туристы аннулируют заявки, начиная с 21 числа, общее количество заявок уменьшилось почти в 3 раза. Ближайшие даты для туристов наиболее неприемлемые, потому что есть неопределенность, есть недопонимание, как пересекать границу, будут ли налагаться какие-то запреты, как в целом будет развиваться ситуация", - сообщил Косилов.
Он считает, что в ближайшее время такая тенденция сохранится
Подробности слушайте в аудиофайле
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