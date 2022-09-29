Ко Дню Победы: конно-спортивные игры на "Мыкуашта"

Традиционно зрители могли наблюдать за конным футболом, метанием копья, а также забегами на различные дистанции.В забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия на коне по прозвищу Новелла, и третье место занял конь Рыжик наездника Рената Гурчиани. Победители получили кубки и денежные призы – 50, 30 и 20 тысяч рублей от мобильного оператора "Аквафон".Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались лошади старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на коне Брю Колби. Призерам также были вручены кубки и денежные призы от сотового оператора "Амобайл" - 50, 40 и 30 тысяч рублей.2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на лошади Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на лошади Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро. Им было вручено 70, 50 и 30 тысяч рублей.
В преддверии 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Моква состоялись конноспортивные игры.
Традиционно зрители могли наблюдать за конным футболом, метанием копья, а также забегами на различные дистанции.
В забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия на коне по прозвищу Новелла, и третье место занял конь Рыжик наездника Рената Гурчиани. Победители получили кубки и денежные призы – 50, 30 и 20 тысяч рублей от мобильного оператора "Аквафон".
Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались лошади старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на коне Брю Колби. Призерам также были вручены кубки и денежные призы от сотового оператора "Амобайл" - 50, 40 и 30 тысяч рублей.
2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на лошади Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на лошади Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро. Им было вручено 70, 50 и 30 тысяч рублей.