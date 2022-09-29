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Ко Дню Победы: конно-спортивные игры на "Мыкуашта"
Ко Дню Победы: конно-спортивные игры на "Мыкуашта"
В преддверии 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Моква состоялись конноспортивные игры. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T20:29+0300
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Традиционно зрители могли наблюдать за конным футболом, метанием копья, а также забегами на различные дистанции.В забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия на коне по прозвищу Новелла, и третье место занял конь Рыжик наездника Рената Гурчиани. Победители получили кубки и денежные призы – 50, 30 и 20 тысяч рублей от мобильного оператора "Аквафон".Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались лошади старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на коне Брю Колби. Призерам также были вручены кубки и денежные призы от сотового оператора "Амобайл" - 50, 40 и 30 тысяч рублей.2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на лошади Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на лошади Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро. Им было вручено 70, 50 и 30 тысяч рублей.
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фото, фото , мультимедиа, скачки, абхазия
фото, фото , мультимедиа, скачки, абхазия

Ко Дню Победы: конно-спортивные игры на "Мыкуашта"

20:29 29.09.2022 (обновлено: 20:39 29.09.2022)
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В преддверии 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Моква состоялись конноспортивные игры.
Традиционно зрители могли наблюдать за конным футболом, метанием копья, а также забегами на различные дистанции.
В забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия на коне по прозвищу Новелла, и третье место занял конь Рыжик наездника Рената Гурчиани. Победители получили кубки и денежные призы – 50, 30 и 20 тысяч рублей от мобильного оператора "Аквафон".
Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались лошади старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на коне Брю Колби. Призерам также были вручены кубки и денежные призы от сотового оператора "Амобайл" - 50, 40 и 30 тысяч рублей.
2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на лошади Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на лошади Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро. Им было вручено 70, 50 и 30 тысяч рублей.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии 29-й годовщины Дня Победы и Независимости в селе Моква состоялись конно-спортивные игры.

В преддверии 29-й годовщины Дня Победы и Независимости в селе Моква состоялись конно-спортивные игры. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии 29-й годовщины Дня Победы и Независимости в селе Моква состоялись конно-спортивные игры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды соревнуются в конном футболе.

Команды соревнуются в конном футболе. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды соревнуются в конном футболе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в этом виде игр завоевала команда "Кодор", второе - Джгерда, а на третьем месте – Тамыш.

Первое место в этом виде игр завоевала команда &quot;Кодор&quot;, второе - Джгерда, а на третьем месте – Тамыш. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в этом виде игр завоевала команда "Кодор", второе - Джгерда, а на третьем месте – Тамыш.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители увлеченно наблюдают за соревнованиями.

Зрители увлеченно наблюдают за соревнованиями. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители увлеченно наблюдают за соревнованиями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Были также забеги на различные дистанции.

Были также забеги на различные дистанции. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Были также забеги на различные дистанции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники боролись за кубки памяти Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, а также за кубок Аслана Бжания.

Наездники боролись за кубки памяти Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, а также за кубок Аслана Бжания. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники боролись за кубки памяти Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, а также за кубок Аслана Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Понаблюдать за играми в Мокве приехал президент Аслан Бжания.

Понаблюдать за играми в Мокве приехал президент Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Понаблюдать за играми в Мокве приехал президент Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Метанье копья – еще один вид традиционных конно-спортивных игр.

Метанье копья – еще один вид традиционных конно-спортивных игр. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Метанье копья – еще один вид традиционных конно-спортивных игр.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездник кидает копье в удаляющегося соперника.

Наездник кидает копье в удаляющегося соперника. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездник кидает копье в удаляющегося соперника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в метании копья заняла команда Тамыша, второе – Джегрды и третье – команда "Кодор".

Первое место в метании копья заняла команда Тамыша, второе – Джегрды и третье – команда &quot;Кодор&quot;. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в метании копья заняла команда Тамыша, второе – Джегрды и третье – команда "Кодор".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители конно-спортивных игр удобно расположились на трибуне и увлеченно наблюдали, несмотря на небольшой дождь.

Любители конно-спортивных игр удобно расположились на трибуне и увлеченно наблюдали, несмотря на небольшой дождь. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители конно-спортивных игр удобно расположились на трибуне и увлеченно наблюдали, несмотря на небольшой дождь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителям забегов вручали памятные кубки.

Победителям забегов вручали памятные кубки. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителям забегов вручали памятные кубки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, победителям вручили денежные призы.

Кроме того, победителям вручили денежные призы. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, победителям вручили денежные призы.

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