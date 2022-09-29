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Ардзинба: для абхазского народа главное - объединиться
Ардзинба: для абхазского народа главное - объединиться
Глава внешнеполитического ведомства сделал заявление по итогам первого официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T12:58+0300
2022-09-29T12:58+0300
2022-09-29T12:58+0300
в абхазии
абхазия
александр лукашенко
инал ардзинба
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Визит Александра Лукашенко в Абхазию открывает новые перспективы для республики, заявил глава МИД Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что для абхазского народа сейчас самое главное - объединиться. "На мой взгляд, сейчас самое главное для нашего народа - объединиться в столь непростое время, встать рядом с главой нашего государства Асланом Георгиевичем, добиваться результатов, идти вперед, сделать шаг в будущее и объединиться на базе идеи процветающей и независимой Абхазии", - отметил Ардзинба. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
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абхазия, александр лукашенко, инал ардзинба
абхазия, александр лукашенко, инал ардзинба
Ардзинба: для абхазского народа главное - объединиться
Глава внешнеполитического ведомства сделал заявление по итогам первого официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Визит Александра Лукашенко в Абхазию открывает новые перспективы для республики, заявил глава МИД Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что для абхазского народа сейчас самое главное - объединиться.
"На мой взгляд, сейчас самое главное для нашего народа - объединиться в столь непростое время, встать рядом с главой нашего государства Асланом Георгиевичем, добиваться результатов, идти вперед, сделать шаг в будущее и объединиться на базе идеи процветающей и независимой Абхазии", - отметил Ардзинба.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.