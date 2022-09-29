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Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути
Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути
О том, как визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию повлияет на сотрудничество между двумя странами, о перспективах развития торговых и... 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T14:30+0300
2022-09-29T14:30+0300
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Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути
Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути
Приезд столь высокого гостя свидетельствует о том, что Абхазия на верном пути, что отношения Абхазии имею тенденцию к укреплению, к развитию, считает Барциц. На фоне продолжающегося парада безумия, которое демонстрируют западные лидеры, когда все являются свидетелями совершенно нерациональных действий, абсолютно контрпродуктивных мер, которые принимаются для того, чтобы ослабить Россию, особое значение приобретает возможность сотрудничества, новых конструкций, новой архитектуры и нового партнерства, считает Барциц. Он уверен, что Абхазия и Беларусь могут быть надежными торговыми и экономическими партнерами. Небольшой Абхазии есть что предложить на внешний рынок, а также есть много позиций, в которых Абхазия нуждается. Барциц убежден, что Абхазии нужно наращивать усилия, не обращая внимания на побочные процессы со стороны третьих стран, в направлении освоения евразийского пространства, Абхазия должна занять свое место в этом векторе развития. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути
14:30 29.09.2022 (обновлено: 15:04 29.09.2022)
О том, как визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию повлияет на сотрудничество между двумя странами, о перспективах развития торговых и экономических отношений, в эфире радио Sputnik говорили с торговым представителем Абхазии в России Олегом Барциц.
Приезд столь высокого гостя свидетельствует о том, что Абхазия на верном пути, что отношения Абхазии имею тенденцию к укреплению, к развитию, считает Барциц.
"Согласен с президентом Бжания в том, что мы уже сегодня закладываем серьезную основу, фундамент нашего общего сотрудничества. Это самый первый главный вывод", - отметил Барциц.
На фоне продолжающегося парада безумия, которое демонстрируют западные лидеры, когда все являются свидетелями совершенно нерациональных действий, абсолютно контрпродуктивных мер, которые принимаются для того, чтобы ослабить Россию, особое значение приобретает возможность сотрудничества, новых конструкций, новой архитектуры и нового партнерства, считает Барциц.
"Уверен, что в этом партнерстве России, Белоруссии, других стран, в том числе стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, стран постсоветского пространства, Абхазия в состоянии занять свое достойное место", - сказал Олег Барциц.
Он уверен, что Абхазия и Беларусь могут быть надежными торговыми и экономическими партнерами. Небольшой Абхазии есть что предложить на внешний рынок, а также есть много позиций, в которых Абхазия нуждается.
Барциц убежден, что Абхазии нужно наращивать усилия, не обращая внимания на побочные процессы со стороны третьих стран, в направлении освоения евразийского пространства, Абхазия должна занять свое место в этом векторе развития.
"Нам стоит думать о том, чтобы серьезно приблизиться к идее присоединения к Союзному государству Российской Федерации и республики Беларусь. Это очень жизненный, очень перспективный формат для присоединения республики Абхазия. Ведь Союзное государство существует очень давно и подчеркивает, что две страны, не поступивших своим суверенитетом, приобретают большую возможность дополнительных преимуществ - это взаимное поощрение торговли, взаимное поощрение экономической активности, инвестиционное сотрудничество. При этом сохраняется все атрибуты и вся суть, присущие независимым государствам".
Олег Барциц
Торговый представитель Абхазии в России
Подробности слушайте в аудиофайле
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