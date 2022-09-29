https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/bartsits-o-vizite-lukashenko-v-abkhaziyu-svidetelstvuet-o-tom-chto-my-na-pravilnom-puti-1041783006.html

Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути

Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути

О том, как визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию повлияет на сотрудничество между двумя странами, о перспективах развития торговых и... 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T14:30+0300

2022-09-29T14:30+0300

2022-09-29T15:04+0300

радио

подкасты

абхазия

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1d/1041784042_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_501cf70a67e5760693c76e1b6929950e.jpg

Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути Барциц о визите Лукашенко в Абхазию: свидетельствует о том, что мы на правильном пути

Приезд столь высокого гостя свидетельствует о том, что Абхазия на верном пути, что отношения Абхазии имею тенденцию к укреплению, к развитию, считает Барциц. На фоне продолжающегося парада безумия, которое демонстрируют западные лидеры, когда все являются свидетелями совершенно нерациональных действий, абсолютно контрпродуктивных мер, которые принимаются для того, чтобы ослабить Россию, особое значение приобретает возможность сотрудничества, новых конструкций, новой архитектуры и нового партнерства, считает Барциц. Он уверен, что Абхазия и Беларусь могут быть надежными торговыми и экономическими партнерами. Небольшой Абхазии есть что предложить на внешний рынок, а также есть много позиций, в которых Абхазия нуждается. Барциц убежден, что Абхазии нужно наращивать усилия, не обращая внимания на побочные процессы со стороны третьих стран, в направлении освоения евразийского пространства, Абхазия должна занять свое место в этом векторе развития. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

белоруссия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, белоруссия, россия, аудио