https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/es-osudil-vizit-prezidenta-belorussii-v-abkhaziyu-1041792504.html

ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл с официальным визитом в Абхазию 28 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T16:10+0300

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александр лукашенко

ес

абхазия

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. ЕС решительно осуждает визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.После визита Александра Лукашенко МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".

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