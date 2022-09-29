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ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию
ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл с официальным визитом в Абхазию 28 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T16:10+0300
2022-09-29T16:10+0300
2022-09-29T16:10+0300
александр лукашенко
ес
абхазия
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. ЕС решительно осуждает визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.После визита Александра Лукашенко МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
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александр лукашенко, ес, абхазия
александр лукашенко, ес, абхазия
ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл с официальным визитом в Абхазию 28 сентября.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. ЕС решительно осуждает визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права", - сказал Стано.
После визита Александра Лукашенко МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".