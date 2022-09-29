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Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжания вопросы... 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T08:45+0300
2022-09-29T08:45+0300
2022-09-29T12:37+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Абхазию не вольте реакция третьих стран, например Грузии, на визит Александра Лукашенко в республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом в среду, 28 сентября. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В Тбилиси назвали визит "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.
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инал ардзинба, мид абхазии, грузия, александр лукашенко, абхазия, политика
инал ардзинба, мид абхазии, грузия, александр лукашенко, абхазия, политика
Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
08:45 29.09.2022 (обновлено: 12:37 29.09.2022)
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжания вопросы укрепления отношений двух стран.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Абхазию не вольте реакция третьих стран, например Грузии, на визит Александра Лукашенко в республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например Грузии, нас не волнует", - сказал Ардзинба.
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом в среду, 28 сентября. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В Тбилиси назвали визит "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.