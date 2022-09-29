https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/glava-mid-abkhaziyu-ne-volnuet-reaktsiya-gruzii-na-vizit-lukashenko-1041778906.html

Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжания вопросы... 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T08:45+0300

2022-09-29T08:45+0300

2022-09-29T12:37+0300

в абхазии

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александр лукашенко

абхазия

политика

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Абхазию не вольте реакция третьих стран, например Грузии, на визит Александра Лукашенко в республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом в среду, 28 сентября. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В Тбилиси назвали визит "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.

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