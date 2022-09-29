Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/glava-mid-abkhaziyu-ne-volnuet-reaktsiya-gruzii-na-vizit-lukashenko-1041778906.html
Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжания вопросы... 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T08:45+0300
2022-09-29T12:37+0300
в абхазии
инал ардзинба
мид абхазии
грузия
александр лукашенко
абхазия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038040645_0:81:1547:951_1920x0_80_0_0_c584e9c11556cb540cbc98d10c74f9f8.jpg
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Абхазию не вольте реакция третьих стран, например Грузии, на визит Александра Лукашенко в республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом в среду, 28 сентября. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В Тбилиси назвали визит "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.
грузия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038040645_86:0:1461:1031_1920x0_80_0_0_4dab7d36e98c3cd1ab4511da8ad5dd28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
инал ардзинба, мид абхазии, грузия, александр лукашенко, абхазия, политика
инал ардзинба, мид абхазии, грузия, александр лукашенко, абхазия, политика

Глава МИД: Абхазию не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

08:45 29.09.2022 (обновлено: 12:37 29.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжания вопросы укрепления отношений двух стран.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Абхазию не вольте реакция третьих стран, например Грузии, на визит Александра Лукашенко в республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например Грузии, нас не волнует", - сказал Ардзинба.
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом в среду, 28 сентября. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В Тбилиси назвали визит "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0