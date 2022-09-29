https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/mvd-oproverglo-slukhi-o-predpisanii-inostrannym-studentam-pokinut-rossiyu-posle-12-oktyabrya-1041788747.html

МВД опровергло слухи о предписании иностранным студентам покинуть Россию после 12 октября

МВД опровергло слухи о предписании иностранным студентам покинуть Россию после 12 октября

В территориальных органах МВД России возобновлена практика предоставления госуслуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз в прежнем порядке, то есть... 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T14:05+0300

2022-09-29T14:05+0300

2022-09-29T14:50+0300

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Иностранные граждане, находящиеся в России, должны "легализовать" свое пребывание в стране до 13 октября, сообщается на сайте МВД РФ. В ведомстве объяснили, что с 17 августа для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии были прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания. С 3 сентября – для граждан Армении и Киргизии. С 13 октября временные меры отменят для граждан всех остальных стран. Отмечается, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента.

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