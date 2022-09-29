Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/nakanune-pobedy-vstrecha-zapadnogo-i-vostochnogo-frontov-na-kodorskom-mostu-1041780996.html
Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту
Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту
29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T10:55+0300
2022-09-29T10:55+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
овна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/1d/1031023043_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_f1c3c3a8ffd2c5309e06529247d9031d.jpg
29 сентября 1993 года передовые подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыпшском районе, заняли Сухумский аэропорт в селе Бабушара. Вторая группа, достигнув реки Кодор, соединилась с войсками Восточного фронта.Автор работ, собранных в фотоленте, – Марина Барцыц, она благодарит Эмму Таниа и фонд "Амшра" за оказанную поддержку в сканировании фотоархива. Во время Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц служила в медико-санитарном батальоне, создала большой архив фотографий бойцов."Я считаю, мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Что фотографу надо? Посчастливилось чуть ли ни одной из первых оказаться на Кодорском мосту. Мы даже не поняли, что этот мост можно перейти, что на той стороне стоят наши. Оказалась в первые минуты там, когда на середине моста начали встречаться бойцы двух фронтов. Это было счастье, эта встреча на мосту, как на Эльбе. Ощущение радости, ликование — эти эмоции остались в кадрах. Для меня это был День Победы. Теперь уже было ощущение, что даже если весь мир пойдет на нас войной, нас уже не победить", — отмечала в одном из интервью Sputnik Марина Барцыц.Блокада Очамчырско-Ткуарчалского региона Абхазии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прервана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушла в горы в направлении села Лата.В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести. В последний день сентября в республике вспоминают погибших за независимость республики и празднуют День Победы.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/1d/1031023043_292:0:2385:1570_1920x0_80_0_0_77f41d390f9ad405bf260695b5e49e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото, овна
фото , мультимедиа, абхазия, фото, овна

Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту

10:55 29.09.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии.
29 сентября 1993 года передовые подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыпшском районе, заняли Сухумский аэропорт в селе Бабушара. Вторая группа, достигнув реки Кодор, соединилась с войсками Восточного фронта.
Автор работ, собранных в фотоленте, – Марина Барцыц, она благодарит Эмму Таниа и фонд "Амшра" за оказанную поддержку в сканировании фотоархива. Во время Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц служила в медико-санитарном батальоне, создала большой архив фотографий бойцов.
"Я считаю, мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Что фотографу надо? Посчастливилось чуть ли ни одной из первых оказаться на Кодорском мосту. Мы даже не поняли, что этот мост можно перейти, что на той стороне стоят наши. Оказалась в первые минуты там, когда на середине моста начали встречаться бойцы двух фронтов. Это было счастье, эта встреча на мосту, как на Эльбе. Ощущение радости, ликование — эти эмоции остались в кадрах. Для меня это был День Победы. Теперь уже было ощущение, что даже если весь мир пойдет на нас войной, нас уже не победить", — отмечала в одном из интервью Sputnik Марина Барцыц.
Блокада Очамчырско-Ткуарчалского региона Абхазии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прервана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушла в горы в направлении села Лата.
В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести. В последний день сентября в республике вспоминают погибших за независимость республики и празднуют День Победы.
© Foto / Марина Барциц

После объединения двух фронтов Абхазская армия продолжила путь к границе по реке Ингур.

После объединения двух фронтов Абхазская армия продолжила путь к границе по реке Ингур. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Марина Барциц

После объединения двух фронтов Абхазская армия продолжила путь к границе по реке Ингур.

© Foto / Марина Барциц

29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии.

29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии. - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Марина Барциц

29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии.

© Foto / Марина Барциц

Вражеские подразделения подались в горные села и больше сопротивления не оказывали.

Вражеские подразделения подались в горные села и больше сопротивления не оказывали. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Марина Барциц

Вражеские подразделения подались в горные села и больше сопротивления не оказывали.

© Foto / Марина Барциц

Была снята блокада Ткурачалского и Очамчырского районов, которая продолжалась на протяжении всей войны.

Была снята блокада Ткурачалского и Очамчырского районов, которая продолжалась на протяжении всей войны. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Марина Барциц

Была снята блокада Ткурачалского и Очамчырского районов, которая продолжалась на протяжении всей войны.

© Foto / Марина Барциц

На фото: командир разведывательной группы имени Мушни Хварцкия – Амиран Берзения, Вахтанг Мацхарашвили, Гиви Туркия, Рауль Пантия.

На фото: командир разведывательной группы имени Мушни Хварцкия – Амиран Берзения, Вахтанг Мацхарашвили, Гиви Туркия, Рауль Пантия. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Марина Барциц

На фото: командир разведывательной группы имени Мушни Хварцкия – Амиран Берзения, Вахтанг Мацхарашвили, Гиви Туркия, Рауль Пантия.

© Foto / Марина Барциц

Задачей разведывательно-диверсионной группы было не пропустить по мосту противника в обе стороны, а также подорвать мост. Мост был частично подорван.

Задачей разведывательно-диверсионной группы было не пропустить по мосту противника в обе стороны, а также подорвать мост. Мост был частично подорван. - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Марина Барциц

Задачей разведывательно-диверсионной группы было не пропустить по мосту противника в обе стороны, а также подорвать мост. Мост был частично подорван.

© Foto / Марина Барциц

В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Марина Барциц

В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

© Foto / Марина Барциц

Бойцы Абхазской армии были рады встрече двух фронтов.

Бойцы Абхазской армии были рады встрече двух фронтов. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Марина Барциц

Бойцы Абхазской армии были рады встрече двух фронтов.

© Foto / Марина Барциц

К мосту подъехал Камаз с бойцами из Ткурчала. Отныне закончилась блокада, которая длилась 13 месяцев.

К мосту подъехал Камаз с бойцами из Ткурчала. Отныне закончилась блокада, которая длилась 13 месяцев. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Марина Барциц

К мосту подъехал Камаз с бойцами из Ткурчала. Отныне закончилась блокада, которая длилась 13 месяцев.

© Foto / Марина Барциц

Автор фотографий Марина Барцыц благодарит Эмму Таниа и фонд "Амшра" за оказанную поддержку в сканировании фотоархива.

Автор фотографий Марина Барцыц благодарит Эмму Таниа и фонд &quot;Амшра&quot; за оказанную поддержку в сканировании фотоархива. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Марина Барциц

Автор фотографий Марина Барцыц благодарит Эмму Таниа и фонд "Амшра" за оказанную поддержку в сканировании фотоархива.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0