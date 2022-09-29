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Назван победитель Кубка Дружбы по баскетболу 3х3

Назван победитель Кубка Дружбы по баскетболу 3х3

Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме 28 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T12:31+0300

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2022-09-29T12:31+0300

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Команда "Самара 3х3" стала победителем Кубка Дружбы по баскетболу 3х3, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Спортсмены из Самары выиграли путевку на Суперкубок #UCl3x3 , который пройдет 12 ноября в Калуге.Второе место заняла команда "Bad Boys" из Брянска, бронза досталась "Guns n Balls" из Тулы.В турнире приняли участие восемь команд из России, Беларуси и Абхазии.В отличие от обычного баскетбола, в турнире 3х3 одно кольцо, а количество игроков на площадке - по три человека в каждой команде. Победителями матча становятся баскетболисты, которые первыми набрали 21 очко или же набрали наибольшее количество очков в течение десяти минут игры.

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