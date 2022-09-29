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Парад и праздничные концерты: как в Абхазии отметят 29-ю годовщину Абхазии
Парад и праздничные концерты: как в Абхазии отметят 29-ю годовщину Абхазии
30 сентября Абхазия отмечает 29-ю годовщину Победы и Независимости республики. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T17:30+0300
2022-09-29T17:30+0300
2022-09-29T17:49+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Празднование дня Победы и Независимости в Абхазии состоится во всех городах и районах Абхазии.В этот по всей республике пройдут возложение цветов, памятные митинги, на центральных площадях будут звучать военные песни, день закончится праздничными концертами. Двадцать девять лет назад, 30 сентября 1993 года народ Абхазии одержал победу в Отечественной войне против Грузии, вооруженный конфликт длился 413 дней.
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овна, абхазия
Парад и праздничные концерты: как в Абхазии отметят 29-ю годовщину Абхазии
17:30 29.09.2022 (обновлено: 17:49 29.09.2022)
30 сентября Абхазия отмечает 29-ю годовщину Победы и Независимости республики.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Празднование дня Победы и Независимости в Абхазии состоится во всех городах и районах Абхазии.
В этот по всей республике пройдут возложение цветов, памятные митинги, на центральных площадях будут звучать военные песни, день закончится праздничными концертами.
Двадцать девять лет назад, 30 сентября 1993 года народ Абхазии одержал победу в Отечественной войне против Грузии, вооруженный конфликт длился 413 дней.