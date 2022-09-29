https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/prazdnik-riska-i-azarta-kak-proshli-skachki-na-mykuashta-1041804938.html
Праздник риска и азарта: как прошли скачки на "Мыкуашта"
Праздник риска и азарта: как прошли скачки на "Мыкуашта"
Ко Дню Победы и Независимости Абхазии в селе Моква прошли конно-спортивные мероприятия. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T20:42+0300
2022-09-29T20:42+0300
2022-09-29T22:18+0300
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Команды из сел Очамчырского района состязались в конном футболе, метанье копья, конкуре и забеге.В метании копья первое место заняла команда Тамыша, второе – Джегрды и третье – команда "Кодор".В забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия на коне по прозвищу Новелла, и третье место занял конь Рыжик наездника Рената Гурчиани.Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались лошади старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на коне Брю Колби.2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на лошади Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на лошади Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро.В конном футболе "бронза" осталась за Тамышом, "серебро" за Джгярдой и "золото" досталось "Кодору".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/skachki-strakh-i-lyubopytstvo-konno-sportivnyy-prazdnik-na-mykuashta-1041798258.html
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спорт, овна, абхазия, видео, мультимедиа
спорт, овна, абхазия, видео, мультимедиа
Праздник риска и азарта: как прошли скачки на "Мыкуашта"
20:42 29.09.2022 (обновлено: 22:18 29.09.2022)
Ко Дню Победы и Независимости Абхазии в селе Моква прошли конно-спортивные мероприятия.
Команды из сел Очамчырского района состязались в конном футболе, метанье копья, конкуре и забеге.
В метании копья первое место заняла команда Тамыша, второе – Джегрды и третье – команда "Кодор".
В забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на лошади Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия на коне по прозвищу Новелла, и третье место занял конь Рыжик наездника Рената Гурчиани.
Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались лошади старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на коне Брю Колби.
2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на лошади Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на лошади Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро.
В конном футболе "бронза" осталась за Тамышом, "серебро" за Джгярдой и "золото" досталось "Кодору".