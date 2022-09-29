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Президент Абхазии поздравил добровольцев с наступающим Днем Победы
Президент Абхазии поздравил добровольцев с наступающим Днем Победы
В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более двух тысяч добровольцев, 299 воинов погибли. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T13:30+0300
2022-09-29T13:30+0300
2022-09-29T13:58+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В канун 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, президент Аслан Бжания принял ветеранов-добровольцев из Северного Кавказа.В ходе встречи поднимались вопросы абхазского гражданства, временной прописки, пенсионного обеспечения добровольцев, открытия торгового представительства Абхазии в республиках Северного Кавказа.День Победы и Независимости Абхазии – главный государственный праздник Республики Абхазия, который празднуется 30 сентября. Установлен в честь Победы абхазских вооруженных сил над грузинскими войсками, в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
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абхазия, овна, аслан бжания
абхазия, овна, аслан бжания
Президент Абхазии поздравил добровольцев с наступающим Днем Победы
13:30 29.09.2022 (обновлено: 13:58 29.09.2022)
В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более двух тысяч добровольцев, 299 воинов погибли.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В канун 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, президент Аслан Бжания принял ветеранов-добровольцев из Северного Кавказа.
"Хочу поздравить с наступающим большим для всех нас праздником и пожелать вам крепкого здоровья. Тот вклад, который вы внесли в нашу общую большую борьбу неоценим, мы этим очень дорожим, гордимся вами. Абсолютно уверен в том, что дальше история наших взаимоотношений будет только лучше", - отметил глава государства.
В ходе встречи поднимались вопросы абхазского гражданства, временной прописки, пенсионного обеспечения добровольцев, открытия торгового представительства Абхазии в республиках Северного Кавказа.
День Победы и Независимости Абхазии – главный государственный праздник Республики Абхазия, который празднуется 30 сентября. Установлен в честь Победы абхазских вооруженных сил над грузинскими войсками, в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.