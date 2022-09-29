Президент Абхазии поздравил добровольцев с наступающим Днем Победы

"Хочу поздравить с наступающим большим для всех нас праздником и пожелать вам крепкого здоровья. Тот вклад, который вы внесли в нашу общую большую борьбу неоценим, мы этим очень дорожим, гордимся вами. Абсолютно уверен в том, что дальше история наших взаимоотношений будет только лучше", - отметил глава государства.