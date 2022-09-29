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Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости
Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости
30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости. 29 лет назад республика одержала победу над грузинскими захватчиками. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T22:49+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба Бжания. Путин подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.Российский президент пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.
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владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия, овна
владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия, овна
Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости
30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости. 29 лет назад республика одержала победу над грузинскими захватчиками.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба Бжания.
Путин подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", – говорится в поздравлении.
Российский президент пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.