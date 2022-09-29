https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/putin-pozdravil-bzhaniya-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-i-nezavisimosti-1041806736.html

Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости

Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости

30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости. 29 лет назад республика одержала победу над грузинскими захватчиками. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

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2022-09-29T22:49+0300

в абхазии

владимир путин

аслан бжания

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абхазия

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба Бжания. Путин подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.Российский президент пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.

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владимир путин, аслан бжания, россия, абхазия, овна