https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/putin-zapad-pytaetsya-razvyazat-krovavuyu-boynyu-v-sng-1041794950.html

Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ

Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ

Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы, заявил президент России. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T18:54+0300

2022-09-29T18:54+0300

2022-09-29T18:54+0300

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.Он подчеркнул, что, следуя своим целям, западные страны "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню". По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства.При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность — ключевые условия для поступательного развития государств региона.

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