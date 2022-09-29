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Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ
Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ
Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы, заявил президент России. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T18:54+0300
2022-09-29T18:54+0300
2022-09-29T18:54+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.Он подчеркнул, что, следуя своим целям, западные страны "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню". По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства.При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность — ключевые условия для поступательного развития государств региона.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, политика, в мире
Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ
Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы, заявил президент России.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.
Он подчеркнул, что, следуя своим целям, западные страны "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню".
По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства.
"Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", — объяснил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность — ключевые условия для поступательного развития государств региона.