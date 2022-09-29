https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/shalashaa-ob-ekonomicheskoy-svyazi-abkhazii-i-belorussii-vizit-lukashenko-daet-impuls--1041785733.html

Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс

Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс

Перспективы экономического взаимодействия Абхазии и Беларуси в интервью радио Sputnik Абхазия оценил директор Института экономики и права АНА, доктор... 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T15:25+0300

2022-09-29T15:25+0300

2022-09-29T15:48+0300

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Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс

Вопрос об установлении экономических связей Абхазии с Белоруссии стоит с начала 2000-х годов. Приезд Лукашенко в Абхазию дает импульс реализации намеченных целей и задач. Если белорусский рынок откроется для Абхазии, то это положительно скажется на деятельности предприятий обеих сторон, убежден экономист. Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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