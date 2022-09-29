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Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс
Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс
Перспективы экономического взаимодействия Абхазии и Беларуси в интервью радио Sputnik Абхазия оценил директор Института экономики и права АНА, доктор... 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T15:25+0300
2022-09-29T15:25+0300
2022-09-29T15:48+0300
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Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс
Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс
Вопрос об установлении экономических связей Абхазии с Белоруссии стоит с начала 2000-х годов. Приезд Лукашенко в Абхазию дает импульс реализации намеченных целей и задач. Если белорусский рынок откроется для Абхазии, то это положительно скажется на деятельности предприятий обеих сторон, убежден экономист. Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
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Шалашаа об экономической связи Абхазии и Белоруссии: визит Лукашенко дает импульс
15:25 29.09.2022 (обновлено: 15:48 29.09.2022)
Перспективы экономического взаимодействия Абхазии и Беларуси в интервью радио Sputnik Абхазия оценил директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.
Вопрос об установлении экономических связей Абхазии с Белоруссии стоит с начала 2000-х годов. Приезд Лукашенко в Абхазию дает импульс реализации намеченных целей и задач.
"Для этого у нас есть огромное поле взаимодействия, которое, прежде всего, отвечает экономическим интересам Абхазии... Нашей специфике отвечают поставки товаров из Белоруссии. Крестьяне нуждаются в технике, которая выпускается в Белоруссии", - сказал Шалашаа.
Если белорусский рынок откроется для Абхазии, то это положительно скажется на деятельности предприятий обеих сторон, убежден экономист.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле
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