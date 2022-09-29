https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/skachki-strakh-i-lyubopytstvo-konno-sportivnyy-prazdnik-na-mykuashta-1041798258.html

Скачки, страх и любопытство: конно-спортивный праздник на Мыкуашта

Скачки, страх и любопытство: конно-спортивный праздник на Мыкуашта

Конно-спортивные мероприятия, посвященные 29-ой годовщине Дня Победы и Независимости Абхазии, состоялись в селе Моква 29 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T19:35+0300

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В это, возможно, сложно поверить, но на скачках я была впервые. В детстве и юношестве мама строго-настрого запрещала не то что посещать их, а даже затрагивать обсуждение этой темы. Не помогали ни слезы, ни мольбы, ни "угрозы". Мама говорила: "амашәыр быхьуеит" (с тобой случится несчастье – ред.). Сегодня я побывала на Мыкуашта и поняла, откуда идут "корни" страха моей мамы.Асмат Цвижба, SputnikСкачки и закускиВ Мокве пахло смесью навоза и вина, но к этому привыкаешь быстро. Раздражал только мелкий дождь, который как будто хотел испортить весь праздник.На трибунах собрались сельчане, среди которых на удивление было много российских туристов. Они к дождю оказались подготовленными – сидели под зонтами, попивая мачар (молодое вино - прим.) или "Псоу" и наблюдали за забегами.Олег и Ирина приехали посмотреть на скачки из Тюмени. Говорят, слышали только о Моквском храме, но недавно узнали, что к годовщине победы в селе пройдет праздник и решили не упускать возможность окунуться в местную культуру. Супруги, как и я, впервые побывали на скачках."Как хорошо, что мы пришли. Это очень интересно и зрелищно, такого на экскурсии точно не увидишь, столько эмоций", - сказала Ирина.Местные же в перерывах между забегами удалялись на "перекус". На поляне Мыкуашта очамчырцы угощали вином и закусками, пели и танцевали. Гостеприимство очамчырцев оценил и президент Абхазии Аслан Бжания. Главу государства сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, члены правительства, депутаты парламента.Организаторы в этом году подготовили не только зрелищные игры, но и праздничный концерт. Для зрителей национальные танцы представил государственный ансамбль "Эрцаху", а юные очамчырские певцы исполнили песни военных лет.Страх или любопытствоМне же стало страшно сразу после того, как я решила не торчать на трибунах, а посмотреть на конный футбол вблизи, вместе с оператором.К такому близкому знакомству я готова не была. Казалось, что всадники совсем не контролируют своих коней и они вот-вот рвануться в толпу и уже ничего не сделаешь. Коллега-фотограф предупредил: если видишь издалека, что лошадь идет на тебя, беги сразу - остановить ее не смогут. Тут-то я и поняла, почему мама не пускала меня на праздник.Но любопытство выше страха. На поле за победу боролись команды сел Баслаху и Джгерда. Я, признаюсь, болела за вторых – за Джгерду играли выходцы из Кутола, родового села моей мамы, которое славится не только талантливыми поэтами, но и всадниками.Еще были соревнования по метанию копья – это когда жокей одной команды верхом на лошади в открытом поле кидает в противника копье. Если копье задевает противника или коня, то плюс в твой счет.Первое место в игре заняла команда Тамыша, второе – Джгерды и третье – команда "Кодор".ЗабегВ забеге на 1200 метров памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба среди лошадей, рожденных в республике, первое место занял жокей Дмитрий Кардия на скакуне Аврора, второе место досталось Кандиту Лагиндзия и коню по прозвищу Новелла, и третье место - Ренат Гучиани и конь Рыжик. Победители получили кубки и денежные призы – 50, 30 и 20 тысяч рублей от мобильного оператора "Аквафон".Вторая дистанция на 2000 метров была посвящена памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. В ней состязались скакуны старше двух лет, рожденные в Абхазии. Первое место на дистанции вновь одержал Дмитрий Кардия на коне Френки, второе место – Виталий Агрба на коне Абазг и третье – Саир Гумба на скакуне Брю Колби. Призерам также были вручены кубки и денежные призы от сотового оператора "Амобайл" - 50, 40 и 30 тысяч рублей.2000 метров пробежали лошади и на дистанции в честь президента Аслана Бжания. Победителем дистанции стал жокей Тимур Чхабелия на скакуне Абель-фолс, "серебро" досталось Виталию Агрба на коне Седа, и "бронза" ушла Саиду Бабоглы и его скакуну Наваро. Им было вручено 70, 50 и 30 тысяч рублей.Это было, на мой взгляд, самое зрелищное состязание из всех представленных. Три жокея на трех дистанциях боролись за первое место не на жизнь, а на "смерть". На одной из дистанций "нервы" то ли у лошади, то ли у жокея явно сдали – судья зафиксировал "фальстарт", но коня уже было не остановить, и он пробежал лишние полкруга.На финише его практически на последних сантиметрах обогнал конкурент, зрители сделали вывод: помешал тот самый лишний полукруг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191006/1016287484.html

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