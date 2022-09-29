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Советник президента Абхазии объяснил, как работает закон о двойном гражданстве

Советник президента Абхазии объяснил, как работает закон о двойном гражданстве

Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией состоялась в Москве 27 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T09:25+0300

2022-09-29T09:25+0300

2022-09-29T09:25+0300

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Двойное гражданство подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданства друг друга, но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти процессы, рассказал в интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия."Многие в Абхазии относились к соглашению настороженно, говорили, что 150 миллионов россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. Просто сейчас у многих россиян, которые живут в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, получается законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у граждан Абхазии", - объяснил он.Гвинджия добавил, что в Абхазии есть государственный Закон о гражданстве, который регулирует вопросы возможности и порядок получения гражданства республики.По мнению Гвинджия, Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией еще раз подтверждает союзнические отношения двух стран.27 сентября в Москве состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией. Его подписывали главы внешнеполитических ведомств - Инал Ардзинба и Сергей Лавров.После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

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