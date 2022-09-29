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Советник президента Абхазии объяснил, как работает закон о двойном гражданстве
Советник президента Абхазии объяснил, как работает закон о двойном гражданстве
Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией состоялась в Москве 27 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T09:25+0300
2022-09-29T09:25+0300
2022-09-29T09:25+0300
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Двойное гражданство подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданства друг друга, но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти процессы, рассказал в интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия."Многие в Абхазии относились к соглашению настороженно, говорили, что 150 миллионов россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. Просто сейчас у многих россиян, которые живут в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, получается законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у граждан Абхазии", - объяснил он.Гвинджия добавил, что в Абхазии есть государственный Закон о гражданстве, который регулирует вопросы возможности и порядок получения гражданства республики.По мнению Гвинджия, Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией еще раз подтверждает союзнические отношения двух стран.27 сентября в Москве состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией. Его подписывали главы внешнеполитических ведомств - Инал Ардзинба и Сергей Лавров.После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
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россия, абхазия, гражданство, общество, политика
Советник президента Абхазии объяснил, как работает закон о двойном гражданстве
Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией состоялась в Москве 27 сентября.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Двойное гражданство подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданства друг друга, но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти процессы, рассказал в интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
"Многие в Абхазии относились к соглашению настороженно, говорили, что 150 миллионов россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. Просто сейчас у многих россиян, которые живут в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, получается законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у граждан Абхазии", - объяснил он.
Гвинджия добавил, что в Абхазии есть государственный Закон о гражданстве, который регулирует вопросы возможности и порядок получения гражданства республики.
Он отметил, что получение гражданства России по упрощенной схеме до 2008 года дало шанс огромному количеству молодых людей из Абхазии получить образование вне республики, пожилым людям получать пенсию, гражданам осуществлять свои права, такие как свобода передвижения.
По мнению Гвинджия, Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией еще раз подтверждает союзнические отношения двух стран.
27 сентября в Москве состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией. Его подписывали главы внешнеполитических ведомств - Инал Ардзинба и Сергей Лавров.
После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.
В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.