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Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Экстренные службы не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T13:03+0300
2022-09-29T13:03+0300
2022-09-29T13:03+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.Он отметил, что, по предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, днр, лнр
украина, россия, днр, лнр
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Экстренные службы не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik.
Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости
глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Он отметил, что, по предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети.
"Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — указал глава представительства ЛНР в эфире телеканала "Россия 24".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.