https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/ukrainskie-voyska-obstrelyali-kolonnu-s-bezhentsami-v-kharkovskoy-oblasti-1041784937.html

Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

Экстренные службы не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.Он отметил, что, по предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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