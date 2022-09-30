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Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме
Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме
В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T16:42+0300
2022-09-30T16:42+0300
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В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, командовал им первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба.30 сентября - одна из самых важных дат в новейшей истории Абхазии. В этот день радуются мирному небу над головой и вспоминают друзей и родных, сложивших жизни на алтарь победы абхазского народа.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия
Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме
В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии.
В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, командовал им первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба.
30 сентября - одна из самых важных дат в новейшей истории Абхазии. В этот день радуются мирному небу над головой и вспоминают друзей и родных, сложивших жизни на алтарь победы абхазского народа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии состоялся в Сухуме.
Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии состоялся в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Его принимал министр обороны Владимир Ануа.
Его принимал министр обороны Владимир Ануа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Командовал торжественным прохождением замминистра обороны Беслан Цвижба.
Командовал торжественным прохождением замминистра обороны Беслан Цвижба.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Посмотреть на военных пришли и взрослые, и дети...
Посмотреть на военных пришли и взрослые, и дети...
© Sputnik / Марианна Кубрава
...и даже будущие защитники Отечества.
...и даже будущие защитники Отечества.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В параде Победы приняли участие более 600 человек.
В параде Победы приняли участие более 600 человек.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Перед десятками зрителей ровным строем прошли курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища...
Перед десятками зрителей ровным строем прошли курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища...
© Sputnik / Марианна Кубрава
...и курсанты Высшей школы милиции.
...и курсанты Высшей школы милиции.
© Sputnik / Марианна Кубрава
За всеми ними с восторгом наблюдали маленькие абхазские красавицы.
За всеми ними с восторгом наблюдали маленькие абхазские красавицы.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года.
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.
Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики.
В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
27 сентября была освобождена столица Абхазии.
27 сентября была освобождена столица Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А 30 сентября была освобождена вся территория страны, знаменем Победы послужил абхазский флаг, установленный на реке Ингур.
А 30 сентября была освобождена вся территория страны, знаменем Победы послужил абхазский флаг, установленный на реке Ингур.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад Победы проходил у Мемориала Славы, в самом центре абхазской столицы.
Парад Победы проходил у Мемориала Славы, в самом центре абхазской столицы.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопровождали марширующих музыканты военного оркестра.
Сопровождали марширующих музыканты военного оркестра.