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Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме
Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме
В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
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В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, командовал им первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба.30 сентября - одна из самых важных дат в новейшей истории Абхазии. В этот день радуются мирному небу над головой и вспоминают друзей и родных, сложивших жизни на алтарь победы абхазского народа.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме

16:42 30.09.2022
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В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии.
В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, командовал им первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба.
30 сентября - одна из самых важных дат в новейшей истории Абхазии. В этот день радуются мирному небу над головой и вспоминают друзей и родных, сложивших жизни на алтарь победы абхазского народа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии состоялся в Сухуме.

Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии состоялся в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад в честь Дня Победы и Независимости Абхазии состоялся в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его принимал министр обороны Владимир Ануа.

Его принимал министр обороны Владимир Ануа. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его принимал министр обороны Владимир Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал торжественным прохождением замминистра обороны Беслан Цвижба.

Командовал торжественным прохождением замминистра обороны Беслан Цвижба. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал торжественным прохождением замминистра обороны Беслан Цвижба.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Посмотреть на военных пришли и взрослые, и дети...

Посмотреть на военных пришли и взрослые, и дети... - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Посмотреть на военных пришли и взрослые, и дети...

© Sputnik / Марианна Кубрава

...и даже будущие защитники Отечества.

...и даже будущие защитники Отечества. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

...и даже будущие защитники Отечества.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В параде Победы приняли участие более 600 человек.

В параде Победы приняли участие более 600 человек. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В параде Победы приняли участие более 600 человек.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Перед десятками зрителей ровным строем прошли курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища...

Перед десятками зрителей ровным строем прошли курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища... - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Перед десятками зрителей ровным строем прошли курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища...

© Sputnik / Марианна Кубрава

...и курсанты Высшей школы милиции.

...и курсанты Высшей школы милиции. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

...и курсанты Высшей школы милиции.

© Sputnik / Марианна Кубрава

За всеми ними с восторгом наблюдали маленькие абхазские красавицы.

За всеми ними с восторгом наблюдали маленькие абхазские красавицы. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

За всеми ними с восторгом наблюдали маленькие абхазские красавицы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики.

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

27 сентября была освобождена столица Абхазии.

27 сентября была освобождена столица Абхазии. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

27 сентября была освобождена столица Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А 30 сентября была освобождена вся территория страны, знаменем Победы послужил абхазский флаг, установленный на реке Ингур.

А 30 сентября была освобождена вся территория страны, знаменем Победы послужил абхазский флаг, установленный на реке Ингур. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

А 30 сентября была освобождена вся территория страны, знаменем Победы послужил абхазский флаг, установленный на реке Ингур.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад Победы проходил у Мемориала Славы, в самом центре абхазской столицы.

Парад Победы проходил у Мемориала Славы, в самом центре абхазской столицы. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад Победы проходил у Мемориала Славы, в самом центре абхазской столицы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сопровождали марширующих музыканты военного оркестра.

Сопровождали марширующих музыканты военного оркестра. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сопровождали марширующих музыканты военного оркестра.

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