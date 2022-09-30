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Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме

Парад Победы: яркие кадры марша в Сухуме

В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T16:42+0300

2022-09-30T16:42+0300

2022-09-30T16:42+0300

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В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, командовал им первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба.30 сентября - одна из самых важных дат в новейшей истории Абхазии. В этот день радуются мирному небу над головой и вспоминают друзей и родных, сложивших жизни на алтарь победы абхазского народа.

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