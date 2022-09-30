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Аты-баты, шли солдаты: парад военнослужащих в День Победы в Абхазии

Аты-баты, шли солдаты: парад военнослужащих в День Победы в Абхазии

В День Победы и Независимости в Абхазии у Мемориала Славы состоялось возложение цветов и торжественное прохождение маршем военнослужащих Минобороны республики. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T17:54+0300

2022-09-30T17:54+0300

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В торжественном прохождении военнослужащих приняли участие более 600 человек. Шествие принимал министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа и президент Абхазии Аслан Бжания, командовал торжественным прохождением первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба. В прохождении приняли участие первый и второй батальоны Командно-разведывательного центра Минобороны Абхазии, Комендантская рота, военнослужащие ВВС, офицеры Министерства обороны, Отдельный отряд специального назначения Минобороны, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, курсанты Высшей школы милиции, военнослужащие Государственной миграционной службы, Государственной службы охраны и Пограничного отряда СГБ РА, военнослужащие Погрануправления ФСБ России в Абхазии и военный оркестр.Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.30 сентября по всей Абхазии проходят торжественные и памятные мероприятия.

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