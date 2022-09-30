https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/dnr-lnr-khersonskaya-oblast-i-zaporozhe-voshli-v-sostav-rossii-1041832352.html

ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России

ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России

Церемония подписания договоров о воссоединении с Россией прошла в Кремлевском дворце 30 сентября. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T16:01+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.Каждая из освобожденных территорий вошла в состав России на правах самостоятельного субъекта.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.

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