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ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России
ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России
Церемония подписания договоров о воссоединении с Россией прошла в Кремлевском дворце 30 сентября. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T16:01+0300
2022-09-30T16:01+0300
2022-09-30T16:16+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.Каждая из освобожденных территорий вошла в состав России на правах самостоятельного субъекта.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.
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новости, россия
ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России
16:01 30.09.2022 (обновлено: 16:16 30.09.2022)
Церемония подписания договоров о воссоединении с Россией прошла в Кремлевском дворце 30 сентября.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
Каждая из освобожденных территорий вошла в состав России на правах самостоятельного субъекта.
Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.