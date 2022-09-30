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"Если что, мы вам дадим форму": как 13-летний Даур Кове стал "медбратом"

"Если что, мы вам дадим форму": как 13-летний Даур Кове стал "медбратом"

Недетские истории – новый проект Sputnik, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T13:00+0300

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Когда началась война, действующему министру культуры Абхазии Дауру Кове было всего 13 лет. 14 августа он отдыхал на пляже с друзьями и услышал первые выстрелы – с этого для юного Даура началась война.Кове продолжил учиться в Гудауте, куда однажды пришли люди и предложили подросткам пойти в военный госпиталь, чтобы помогать врачам с раненными. Будущий министр и его одноклассники решили внести свой вклад в победу и оказывали медикам всю возможную помощь.В интервью Sputnik Кове поделился воспоминаниями и рассказал, какие эмоции испытывал, будучи подростком на "фронте".

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