https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/khazin-o-diversiyakh-na-severnom-potoke-kapitalizm-pereshel-k-stadii-kannibalizma-1041788308.html

Хазин о диверсиях на "Северном потоке": капитализм перешел к стадии каннибализма

Хазин о диверсиях на "Северном потоке": капитализм перешел к стадии каннибализма

Диверсия на трех ветках газопровода "Северный поток" ― это отражение того разрушительного процесса в экономике, который сейчас переживает коллективный Запад... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T12:20+0300

2022-09-30T12:20+0300

2022-09-30T12:20+0300

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Хазин о диверсиях на "Северном потоке" Хазин о диверсиях на "Северном потоке"

По мнению собеседника, уже очевидно, что произошедшие поломки сразу двух газопроводов "Северный поток" ― это диверсия.Он убежден в том, что Россия должна провести официальное расследование происшествий на газопроводах, по итогам которого сказать, если это диверсия американская или британская, это означает право России проводить диверсии в отношении тех трубопроводов, которые ведут, например, к месторождению в Северном море в Англии и в отношении того трубопровода, который ведет из Норвегии в Польшу.Против России уже выступали единым фронтом все капиталистические страны, напоминает Хазин, однако сегодня мы видим, что в условиях жесточайшего кризиса Запад начали терзать внутренние противоречия, и произошедший подрыв сразу трех веток газопроводов - это демонстрация тех чрезвычайно разрушительных процессов, которые идут в современном капиталистическом мире."Независимо от политики России западную экономику ждет самый жестокий кризис в истории капитализма, я не хочу сказать, что это конец капитализма, теоретически они (страны Запада ― Sputnik) могут вернуться в начало XX века может вернуться и начать заново. Но мне кажется, что мы подошли к крайне опасному моменту и в этой ситуации мы должны максимальным образом поддерживать наше единство нашего общества", ― считает экономист.

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