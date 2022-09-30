https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/kove-o-voyne-v-abkhazii-bez-yumora-bylo-ochen-strashno-1041812901.html

Кове о войне в Абхазии: без юмора было очень страшно

Кове о войне в Абхазии: без юмора было очень страшно

Министр культуры республики Даур Кове в интервью Sputnik рассказал, какие эмоции пережил подростком во время Отечественной войны народа Абхазии. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Недетские истории: Кове Недетские истории: Кове

Когда началась война, Дауру Кове было всего 13 лет. Кове учился в Гудауте, куда однажды пришли люди и предложили подросткам пойти в военный госпиталь, чтобы помогать врачам.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио