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Кове о войне в Абхазии: без юмора было очень страшно
Кове о войне в Абхазии: без юмора было очень страшно
Министр культуры республики Даур Кове в интервью Sputnik рассказал, какие эмоции пережил подростком во время Отечественной войны народа Абхазии. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T14:50+0300
2022-09-30T14:50+0300
2022-09-30T14:51+0300
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Недетские истории: Кове
Недетские истории: Кове
Когда началась война, Дауру Кове было всего 13 лет. Кове учился в Гудауте, куда однажды пришли люди и предложили подросткам пойти в военный госпиталь, чтобы помогать врачам.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Кове о войне в Абхазии: без юмора было очень страшно
14:50 30.09.2022 (обновлено: 14:51 30.09.2022)
Министр культуры республики Даур Кове в интервью Sputnik рассказал, какие эмоции пережил подростком во время Отечественной войны народа Абхазии.
Когда началась война, Дауру Кове было всего 13 лет.
Кове учился в Гудауте, куда однажды пришли люди и предложили подросткам пойти в военный госпиталь, чтобы помогать врачам.
Подробности слушайте в аудиофайле
.