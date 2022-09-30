https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/mikaa-pobeda-abkhazii-v-otechestvennoy-voyne-pokazala-miru-chto-spravedlivost-torzhestvuet-1041834164.html
Микаа: победа Абхазии в Отечественной войне показала миру, что справедливость торжествует
Микаа: победа Абхазии в Отечественной войне показала миру, что справедливость торжествует
О значении Дня Победы и Независимости Абхазии, в праздничный день в эфире радио Sputnik рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов... 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T16:40+0300
2022-09-30T16:40+0300
2022-09-30T16:44+0300
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Микаа: победа Абхазии в Отечественной войне показала миру, что справедливость торжествует
Микаа: победа Абхазии в Отечественной войне показала миру, что справедливость торжествует
Что означает День Победы и Независимости для ветеранов, с какими эмоциями они встречают этот праздник, каким они видят сегодняшний день, насколько живы воспоминания о военном времени? Об этом в беседе с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, Героем Абхазии Леваном Микаа.Подробности слушайте в аудиофайле. Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.З0 сентября, в День Победы и Независимости, по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия.
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подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии, аудио
подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии, аудио
Микаа: победа Абхазии в Отечественной войне показала миру, что справедливость торжествует
16:40 30.09.2022 (обновлено: 16:44 30.09.2022)
О значении Дня Победы и Независимости Абхазии, в праздничный день в эфире радио Sputnik рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Герой Абхазии Лева Микаа.
Что означает День Победы и Независимости для ветеранов, с какими эмоциями они встречают этот праздник, каким они видят сегодняшний день, насколько живы воспоминания о военном времени? Об этом в беседе с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, Героем Абхазии Леваном Микаа.
"Было перенапряжение сил абхазского народа, когда он проявил высочайший дух, который смог сломить врага. Мы на всех направлениях одержали победу - идеологически, и на поле боя, и морально-психологически. Эта победа была победой всего народа. Мы показали не только, что если малочисленный народ сплочен, если у него большая идея, то он может победить, но и показали пример всему миру, что всегда справедливость восторжествует", - сказал Микаа.
Подробности слушайте в аудиофайле
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Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.
З0 сентября, в День Победы и Независимости, по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия.