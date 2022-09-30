https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/pamyat-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-pochtili-v-sukhume-1041812042.html

Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

30 сентября 1993 года, 29 лет назад, Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск, а знамя Победы было водружено на Ингурском мосту. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T10:41+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония возложения у Мемориала Славы состоялась в Сухуме в День Победы и Независимости Абхазии 30 сентября.Почтить память воинов, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, в Парк Славы пришёл президент республики Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, главы министерств, государственных учреждений, депутаты Народного Собрания, жители республики.Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.

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