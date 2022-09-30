https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/piliya-o-situatsii-v-mire-i-v-galskom-rayone-rasslablyatsya-ne-nado-no-i-nagnetat-tozhe---1041793386.html
Главный четверг: Пилия о ситуации в Галском районе
Главный четверг: Пилия о ситуации в Галском районе
О безопасности, о ситуации в приграничном с Грузией районе Абхазии, о работе с населением, о сельскохозяйственном сезоне и бюджетных возможностях Галского... 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T09:29+0300
2022-09-30T09:29+0300
2022-09-30T12:07+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
галский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1d/1041793224_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_e8a923afa2f2c4524962095283b409c1.jpg
Пилия о ситуации в мире и в Галском районе: расслабляться не надо, но и нагнетать тоже
Пилия о ситуации в мире и в Галском районе: расслабляться не надо, но и нагнетать тоже
Пилия отметил, что в приграничном с Грузией районе Абхазии спокойно, ситуация стабильная, граница работает в штатном режиме. "Сейчас сезон сбора ореха. Люди вывозят орех. Район живет своей жизнью... Но расслабляться не надо. 29 лет назад в Абхазии закончилась война. У нас сохранились военно-инженерные сооружения. Провели их подготовку. Расслабляться не надо, но и нагнетать тоже. Даем людям надежду на завтрашний день", - сказал пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1d/1041793224_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85c7aa5e7a68c72fce72628967ef9e2d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия о ситуации в Галском районе
09:29 30.09.2022 (обновлено: 12:07 30.09.2022)
О безопасности, о ситуации в приграничном с Грузией районе Абхазии, о работе с населением, о сельскохозяйственном сезоне и бюджетных возможностях Галского района, в программе "Главный четверг" рассказал глава Администрации Константин Пилия.
Пилия отметил, что в приграничном с Грузией районе Абхазии спокойно, ситуация стабильная, граница работает в штатном режиме.
"Сейчас сезон сбора ореха. Люди вывозят орех. Район живет своей жизнью... Но расслабляться не надо. 29 лет назад в Абхазии закончилась война. У нас сохранились военно-инженерные сооружения. Провели их подготовку. Расслабляться не надо, но и нагнетать тоже. Даем людям надежду на завтрашний день", - сказал пилия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.