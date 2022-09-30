https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/piliya-o-situatsii-v-mire-i-v-galskom-rayone-rasslablyatsya-ne-nado-no-i-nagnetat-tozhe---1041793386.html

Главный четверг: Пилия о ситуации в Галском районе

Главный четверг: Пилия о ситуации в Галском районе

О безопасности, о ситуации в приграничном с Грузией районе Абхазии, о работе с населением, о сельскохозяйственном сезоне и бюджетных возможностях Галского... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T09:29+0300

2022-09-30T09:29+0300

2022-09-30T12:07+0300

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Пилия о ситуации в мире и в Галском районе: расслабляться не надо, но и нагнетать тоже

Пилия о ситуации в мире и в Галском районе: расслабляться не надо, но и нагнетать тоже