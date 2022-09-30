https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/podpisanie-dogovorov-posle-referendumov-o-vossoedinenii-s-rossiey-pryamaya-translyatsiya-1041822061.html

Подписание договоров после референдумов о воссоединении с Россией. Прямая трансляция

Подписание договоров после референдумов о воссоединении с Россией. Прямая трансляция

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T14:58+0300

2022-09-30T14:58+0300

2022-09-30T14:59+0300

видео

мультимедиа

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1e/1041830137_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_ef6709d9c78f5e2d20ed8fb9a99b3ce3.jpg

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео