https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/podpisanie-dogovorov-posle-referendumov-o-vossoedinenii-s-rossiey-pryamaya-translyatsiya-1041822061.html
Подписание договоров после референдумов о воссоединении с Россией. Прямая трансляция
Подписание договоров после референдумов о воссоединении с Россией. Прямая трансляция
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T14:58+0300
2022-09-30T14:58+0300
2022-09-30T14:59+0300
видео
мультимедиа
владимир путин
россия
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.