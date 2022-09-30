https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1041807616.html
Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей
Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T00:36+0300
2022-09-30T00:36+0300
2022-09-30T00:36+0300
владимир путин
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херсонская область
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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владимир путин, россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
владимир путин, россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - говорится в сообщении.
В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.