https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/dobrovolets-iz-abkhazii-poluchit-grazhdanstvo-rossii-v-uproschennom-poryadke-1041851296.html

Доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощенном порядке

Доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощенном порядке

Заявление о приеме Аляса Авидзба в гражданство России было направлено по дипломатическим каналам при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Доброволец из Абхазии Аляс Авидзба получит российское гражданство в упрощенном порядке, инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Ранее заявление на прием Авидзба в гражданство России в упрощенном порядке поступило в МИД Абхазии. Как отмечают в ведомстве, при поддержке президента Аслана Бжания оно было направлено в Россию по дипломатическим каналам.

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