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Доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощенном порядке
Доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощенном порядке
Заявление о приеме Аляса Авидзба в гражданство России было направлено по дипломатическим каналам при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T21:56+0300
2022-10-01T21:56+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Доброволец из Абхазии Аляс Авидзба получит российское гражданство в упрощенном порядке, инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Ранее заявление на прием Авидзба в гражданство России в упрощенном порядке поступило в МИД Абхазии. Как отмечают в ведомстве, при поддержке президента Аслана Бжания оно было направлено в Россию по дипломатическим каналам.
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мид абхазии, мид рф, россия, абхазия, гражданство
мид абхазии, мид рф, россия, абхазия, гражданство
Доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощенном порядке
Заявление о приеме Аляса Авидзба в гражданство России было направлено по дипломатическим каналам при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания в Москву.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Доброволец из Абхазии Аляс Авидзба получит российское гражданство в упрощенном порядке, инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Авидзба участвовал в специальной военной операции в составе "Пятнашки", в августе он получил тяжелое ранение.
Ранее заявление на прием Авидзба в гражданство России в упрощенном порядке поступило в МИД Абхазии.
Как отмечают в ведомстве, при поддержке президента Аслана Бжания оно было направлено в Россию по дипломатическим каналам.